Altro che Juventus: nuova panchina per Conte

L’allenatore leccese potrebbe infatti dire addio al termine della stagione al Tottenham a causa della scadenza del suo accordo

E’ divenuto sempre più incerto nelle scorse ore il futuro di Antonio Conte in Premier League. Il tecnico leccese nella giornata di ieri, a margine della sfida persa contro il Manchester City, ha acceso l’ennesimo campanello d’allarme sulla sua permanenza alla guida del Tottenham.

La distanza dalla famiglia e la scomparsa nelle ultime settimane di tre figure come Mihajlovic, Vialli e Gian Piero Ventrone – cui era particolarmente legato -, lo hanno portato a riflettere sul suo ruolo all’interno del calcio. Al di là del contratto in scadenza al termine dell’attuale stagione con gli ‘Spurs’, dunque, non si esclude che l’ex Inter e Juventus possa decidere di staccare e godersi un periodo di riposo.

Il rendimento del suo Tottenham in questo inizio di 2023 non è stato per niente positivo e la rimonta subita ieri sera contro il City di Pep Guardiola ha confermato il trend delle ultime settimane. Qualora dal mercato non dovessero arrivare gli innesti che il tecnico leccese si aspetta per alzare il livello della sua rosa e poter competere per i primi quattro posti in campionato, l’ipotesi di un divorzio a fine anno diverrebbe più concreta.

Calciomercato Juventus, nuova ipotesi per Conte: spunta l’Atletico Madrid

Le voci su un possibile ritorno alla Juventus, dopo la sentenza sulle plusvalenze che è costata 15 punti di penalizzazione che rischiano (se confermati) di compromettere la qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions, si sono affievolite di colpo.

Dopo essere stato in passato molto vicino al Real Madrid, salvo poi essere rifiutato da gran parte dello spogliatoio dei ‘blancos’, l’allenatore leccese potrebbe finire nel mirino dell’Atletico Madrid. I ‘colchoneros’ stanno vivendo una stagione turbolenta, condizionata dallo scarso rendimento in campionato e dalla deludente quanto inaspettata eliminazione alla fase a gironi di Champions League.

Intorno al ‘Cholo’ Simeone si comincia a respirare un’aria diversa dopo una lunghissima militanza in panchina, e da più parti emerge la possibilità di un divorzio a fine anno. Se l’argentino dovesse realmente lasciare, secondo ‘fichajes.net’ Antonio Conte diverrebbe il candidato numero uno per raccogliere una pesantissima eredità e dare vita ad un progetto tutto nuovo.