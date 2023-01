Serie A, scelto l’arbitro di Lazio-Milan: le designazioni UFFICIALI

Sono stati ufficializzati dalla Figc gli arbitri per la 19esima giornata del campionato di Serie A. Ecco quali sono le scelte per Lazio-Milan e Juventus-Atalanta

Il giro di boa è vicino, anzi è a pochi passi. Sì, perché con Coppa Italia e Supercoppa italiana di mezzo, sabato torna in scena la Serie A e ci accompagnerà fino a martedì prossimo, quando Lazio e Milan chiuderanno il turno.

La giornata si preannuncia particolarmente importante per le sfide in programma. Innanzitutto c’è l’incognita della fatica fisica che si farà sentire, visti i tanti impegni in calendario da inizio gennaio in poi. E alcune delle partite sono degli autentici big match che potrebbero cambiare le sorti di una stagione. La Juventus dovrà dare delle risposte importanti contro l’Atalanta, con le due squadre che arrivano da momenti opposti. I bianconeri sono stati asfaltati dal Napoli, mentre i bergamaschi hanno umiliato 8-2 la Salernitana. Però, è vero anche che la Vecchia Signora veniva da otto partite consecutive senza subire gol e potrebbe ritrovare il passo giusto per mantenere salda una posizione per la Champions League. Martedì, invece, il Milan scenderà a Roma per giocare contro la Lazio, con le ossa rotte vista la dura sconfitta recapitata dall’Inter in Supercoppa italiana.

Il programma della 19esima giornata di Serie A e le designazioni arbitrali

Poco fa sono stati resi noti gli arbitri a cui sono state affidate le sfide in programma e non sono scelte banali.

Solo per citarne alcuni, il derby campano tra Salernitana e Napoli è stato dato a Chiffi. Juventus-Atalanta verrà diretta da Marinelli, mentre Inter-Empoli da Rapuano. Lazio-Milan, match delicato per la corsa alla Champions League e le residue speranze scudetto dei rossoneri è stata affidata a Di Bello. Ecco le designazioni di tutte le partite.

H. VERONA – LECCE Sabato 21/01 h. 15.00

LA PENNA

DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: DOVERI

AVAR: MANGANIELLO

SALERNITANA – NAPOLI Sabato 21/01 h. 18.00

CHIFFI

MOKHTAR – PALERMO

IV: VOLPI

VAR: NASCA

AVAR: MASSA

FIORENTINA – TORINO Sabato 21/01 h. 20.45

DIONISI

VIVENZI – CIPRESSA

IV: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO S.

SAMPDORIA – UDINESE h. 12.30

MARIANI

DE MEO – CAPALDO

IV: COLOMBO

VAR: MARESCA

AVAR: MUTO

MONZA – SASSUOLO h. 15.00

PRONTERA

RANGHETTI – FIORE

IV: GUALTIERI M.

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABBATTISTA

SPEZIA – ROMA h. 18.00

SOZZA

CECCONI – BERCIGLI

IV: PEZZUTO

VAR: FABBRI

AVAR: MANGANIELLO

JUVENTUS – ATALANTA h. 20.45

MARINELLI

IMPERIALE – VALERIANI

IV: ORSATO

VAR: MASSA

AVAR: GIUA

BOLOGNA – CREMONESE Lunedì 23/01 h. 18.30

MARCHETTI

ALASSIO – BACCINI

IV: SACCHI

VAR: PAIRETTO

AVAR: DI PAOLO

INTER – EMPOLI Lunedì 23/01 h. 20.45

RAPUANO

BERTI – SCARPA

IV: MARCENARO

VAR: BANTI

AVAR: FOURNEAU

LAZIO – MILAN Martedì 24/01 h. 20.45

DI BELLO

TOLFO – GALETTO

IV: ABISSO

VAR: AURELIANO

AVAR: PAGANESSI