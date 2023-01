Juventus-Monza, voti e tabellino primo tempo: Kean non basta, Paredes annebbiato

Juventus-Monza: voti e tabellino del primo tempo del match dell’Allianz Stadium valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Valoti risponde al vantaggio di Kean

La Juventus all’Allianz Stadium non va oltre l’1-1 dopo il primo tempo del match degli ottavi di Coppa Italia contro il Monza.

McKennie e Kean confezionano la rete del vantaggio bianconero: sesta rete in stagione per l’attaccante, a segno in tutte le competizioni. L’undici di Palladino ha il merito comunque di non disunirsi e al 25′ trova il gol dell’1-1 grazie al colpo di testa vincente di Valoti, servito direttamente da corner dal mancino di Colpani. Male Paredes nella Juve, al contrario di capitan Pessina che dà equilibrio alla mediana ospite.

JUVENTUS

Perin 6

Gatti 5,5

Rugani 6

Danilo 6

McKennie 6,5

Fagioli 6

Paredes 5

Miretti 5,5

Iling 6

Soulé 6,5

Kean 6,5

All. Landucci 5,5

MONZA

Cragno 6

Marlon 5

Pablo Marì 6

Carboni 5,5

Antov 5,5

Pessina 6,5

Ranocchia 6,5

D’Alessandro 6

Colpani 6,5

Valoti 7

Gytkjaer 6

All. Palladino 6,5

Arbitro: Pezzuto 6

TABELLINO

JUVENTUS-MONZA 1-1

9′ Kean; 25′ Valoti (M)

Juventus (3-5-1-1): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Soulé, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling-Junior; Soulé; Kean. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bremer, Alex Sandro, Barbieri, Locatelli, Kostic, Chiesa, Di Maria, Milik. Allenatore: Landucci (Allegri squalificato)

Monza (3-4-2-1): Cragno; Marlon, Pablo Marì, Carboni; Antov, Pessina, Ranocchia, D’Alessandro; Colpani, Valoti; Gytkjaer. A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Caldirola, Barberis, Izzo, Sensi, Rovella, Petagna, Bondo, Carlos Augusto, Ciurria, Machin, Colombo, Ferraris, Vignato. Allenatore: Palladino

Arbitro: Pezzuto (sez. Lecce)

VAR: Nasca

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 1′