Arriva la sentenza: “Non sono da Juve”

Critiche nel corso del match di Coppa Italia, che vede in campo i bianconeri contro il Monza di Palladino

Era iniziata bene la serata della Juventus in Coppa Italia. I bianconeri, nel match contro il Monza, valevole per gli ottavi di finale, sono riusciti a passare subito in vantaggio.

Ci ha pensato Kean, sfruttando in pieno un assist di McKennie, a siglare la rete dell’uno a zero. Poi su un corner dalla destra, battuto da Colpani, la testa di Valoti ha, però, ristabilito la parità. Nella prima parte di gara la Juve è riuscita a fornire una buona prestazione ma non sono mancati i calciatori che hanno deluso.

Nel mirino della critica è finito soprattutto Leandro Paredes. L’argentino è autore dell’ennesima prestazione poco convincente. Sui social, i bianconeri non lo hanno perdonato. Delude, nonostante uno stupendo assist, anche il centrocampista americano.

Ecco alcuni tweet:

Paredes e Mc Kennie non sono da Juve — gianni debilio (@argentera64) January 19, 2023

McKennie fuori posizione, Paredes non marca proprio. CHE BARZELLETTA DI CALCIATORI. — and¹⁶ (@leclercbatch) January 19, 2023

#JuventusMonza Paredes non pervenuto, bene tutti i giovani, Soulè a tratti è sembrato Dybala 🤍🖤 — Francesco🤍🖤 (@Frances35753196) January 19, 2023

Mi sarebbe piaciuto stasera un cc con Rovella a fare il play e Paredes a Parigi.. — Thomas Bosetti (@bosetti_thomas) January 19, 2023

Paredes manco contro il Monza é capace#juvemonza #CoppaItaliaFrecciarossa — Alessia Litti ★★★ (@Trem_A) January 19, 2023