Juventus, out anche Rabiot: le motivazioni e le ultime su Vlahovic e Pogba

La Juventus stasera scenderà in campo contro il Monza. I convocati di Massimiliano Allegri tra assenze e rientri futuri

Dopo la debacle di Napoli, che ha rimesso completamente in discussione la Juventus, i bianconeri ospitano in casa il Monza per gli ottavi di finale di Coppa Italia da giocare in gara secca allo Stadium.

Una sfida senza appello e da non fallire per i bianconeri per provare a ricompattarsi dopo una sconfitta cocente e pesante sia nella misura che per le ambizioni di titolo di Di Maria e soci. Intanto il tecnico juventino lavora in campo per arrivare nelle migliori condizioni possibili ai prossimi impegni, provando anche a recuperare la lunga lista di infortunati di top. Intanto lo stesso Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia contro il Monza in programma questa sera all’Allianz Stadium.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Barbieri.

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Kostic, Miretti, Paredes, Fagioli.

Attaccanti: Chiesa, Milik, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior.

Out dall’elenco i vari Cuadrado, Bonucci, De Sciglio, Pogba, Vlahovic oltre anche a Rabiot. Quest’ultimo per normale riposto e rotazioni in vista poi dell’Atalanta domenica. Proprio in vista della prossima gara di campionato possibile convocazione per Cuadrado e De Sciglio, mentre per i più attesi Pogba e Vlahovic si procede sempre con cautela: più probabile siano convocati per il Monza in campionato del 29.