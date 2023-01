Juventus, Cherubini annuncia il mercato: “Ecco come miglioreremo la rosa”

Juventus in campo con il Monza in Coppa Italia, Cherubini prima del match annuncia le mosse sul mercato di gennaio

Dal Monza al Monza. Contro i brianzoli, a settembre, la Juventus toccava uno dei punti più bassi della sua stagione con la prima sconfitta in campionato. Ora, i bianconeri provano a ripartire, dopo il pesante ko con il Napoli, dal debutto in Coppa Italia. La sfida di stasera allo Stadium vale l’accesso ai quarti di finale contro l’Atalanta.

Un appuntamento importante per gli uomini di Massimiliano Allegri, che devono provare a ottenere il massimo in tutte le competizioni. E la coppa nazionale può essere una buona occasione per tornare a conquistare un trofeo. E’ anche la ‘prima’ della nuova Juventus targata Gianluca Ferrero alla presidenza, dopo l’addio di Andrea Agnelli.

Juventus, Cherubini svela le prossime mosse: “Il mercato dipenderà da una cosa”

Proprio al presidente uscente, Federico Cherubini dedica un pensiero ai microfoni di ‘Mediaset’, prima della gara: “Cambiando oggi il management ci sarà bisogno di cambiare e di fare le cose in maniera ancora migliore. Questi 11 anni con il presidente Agnelli mi hanno permesso di fare un percorso importante e voglio ringraziarlo”.

Cherubini si sposta poi sulle valutazioni per il mercato di gennaio, che per il momento per il club bianconero è stato piuttosto fermo. Ma movimenti nei prossimi giorni non sono da escludere in assoluto: “Per l’immediato questa rosa può migliorare se recuperiamo tutti i giocatori che abbiamo da luglio – ha dichiarato – L’immediatezza del mercato sarà determinata dal recupero degli infortunati e dalla crescita dei ragazzi giovani che all’inizio potevano essere una speranza ma anche un’incognita ma ora hanno iniziato a dare qualche certezza in più. Oggi ce ne saranno 5 in campo dal settore giovanile e per noi è un motivo d’orgoglio: poi dovranno dimostrare di meritare la fiducia. Abbiamo iniziato un piano nel quale in ogni rosa doveva esserci un prodotto delle nostre giovanili. Abbiamo appena iniziato e sia doveroso continuare. Poi la cosa giusta è sempre avere il giusto mix tra giocatori esperti e giovani in rampa di lancio”.