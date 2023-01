“Cifre importanti”: Zaniolo in Premier, c’è la conferma

Gian Luca Nani è intervenuto a Calciomercato.it su TV Play per dire la sua su Nicolò Zaniolo, calciatore che potrebbe lasciare la Roma

L’ex direttore sportivo, tra le altre, di West Ham, Watford e Brescia, Gian Luca Nani è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su Tv Play.

Viste le notizie su interessamento degli Hammers su Giuntoli, inevitabile chiedergli un parere: “Posso solo dire che Giuntoli è un ottimo direttore, il migliore al momento. La notizia non la commento, posso dire che qui in Inghilterra, tranne alcuni casi, la figura del direttore è un po’ diversa rispetto a quella europea. C’è il manager-allenatore che decide e il direttore che gli riporta tutto e in qualche modo consiglia, ma è tutto in mano al tecnico”.

Ma il West Ham è anche una delle società accostate a Nicolò Zaniolo. Il 23enne potrebbe lasciare la Roma già nella finestra di mercato di gennaio. Sul giallorosso, Nani spende parole importanti: “Per me Zaniolo è fortissimo, molto più forte di ciò che pensa e di ciò che ha fatto vedere fino ad ora. Non sta facendo bene, deve aggiustare qualche cosa anche a livello caratteriale ma ha tutte le caratteristiche per giocare in Premier League, come lo strappo”.

Zaniolo in Premier, Nani a Tv Play: “Può primeggiare”

Zaniolo in Premier League non soltanto potrebbe fare bene, ma potrebbe fare la differenza secondo Nani: “Dispiacerebbe perché sarebbe un altro talento che va fuori, ma dico che ha le caratteristiche per primeggiare in Inghilterra. Prezzo? Un giocatore vale quello che la squadra lo paga. Poi il prezzo dipende da tante cose. Per me vale cifre importanti perché è un giocatore forte che non ha espresso tutte le sue potenzialità”.

Una battuta su un altro calciatore che attraversa un momento di difficoltà: Romelu Lukaku, tornato all’Inter dopo l’esperienza negativa al Chelsea. Proprio dell’annata ai Blues parla l’ex dirigente del Brescia: “Il vero lavoro del direttore inizia quando hai iniziato il contratto. Devi mettere il calciatore nelle condizioni di rendere al massimo. Come si spiega altrimenti che Lukaku, decisivo all’Inter, va al Chelsea e viene trattato come l’ultimo degli esordienti. Con Lukaku al Chelsea possono essere successe tante cose e lo sa bene chi gli sta attorno”.