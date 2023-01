“Si è offerto”: la mossa di Vlahovic spiazza la Juventus

Dusan Vlahovic non è ancora tornato in campo ed intanto si continua a discutere del futuro: la proposta del bomber serbo

Il nuovo corso della Juventus è iniziato ufficialmente ieri con l’investitura del nuovo Consiglio di Amministrazione e il passaggio di consegne con la vecchia dirigenza.

Obiettivo resta sempre quello di una squadra vincente, magari cambiando modus operandi: difficile vedere nei prossimi mesi colpi da novanta da parte dei bianconeri, più facile la caccia a giovani talenti da far esplodere allo ‘Stadium’.

Un nuovo corso che dovrebbe vedere al centro dell’attacco Dusan Vlahovic. Il condizionale è d’obbligo perché, al momento, il futuro del bomber serbo non è così certo. Attualmente l’ex Fiorentina è ancora fuori causa per il problema di pubalgia che lo condiziona da prima del Mondiale. Una situazione che sarebbe in via di risoluzione. Ieri, con Pogba e Cuadrado, Vlahovic ha preso parte all’allenamento congiunto con il Fossano, un segnale che il rientro si sta avvicinando. Magari la convocazione potrebbe arrivare già nel weekend per la sfida contro l’Atalanta, ma servirà comunque cautela visto i precedenti. Intanto però crescono i rumors intorno ad una sua possibile cessione.

Calciomercato Juventus, Vlahovic si offre: nuova sfida

Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus non ha intenzione di cedere Vlahovic già in questa finestra di mercato, mentre le cose potrebbero cambiare in estate.

A fine stagione, infatti, davanti ad una proposta allettante (dagli 80 milioni in su) potrebbe esserci il via libera alla cessione. Intanto dalla Spagna arriva la notizia di un interesse da parte del Real Madrid. Ne parla ‘fichajes.net’, secondo cui sarebbe stato lo stesso calciatore a bussare alla porta di Florentino Perez per prospettare un suo trasferimento al ‘Bernabeu’. Vlahovic per età e caratteristiche sarebbe il profilo perfetto per prendere il posto di Karim Benzema al centro dell’attacco ‘blanco’ in attesa del talento brasiliano Endrick. L’idea potrebbe quindi fare breccia nel Real Madrid che ha il solo francese come bomber di riferimento nella rosa. Servirà però l’offerta giusta per convincere la Juventus a dare il via libera alla cessione del serbo.