Juventus, trattativa saltata e accordo a zero

La Juventus vede sfumare uno dei propri principali obiettivi di mercato, accordo a zero per un giocatore seguito a lungo

Da ieri, è iniziata ufficialmente la nuova era della Juventus. I bianconeri salutano Andrea Agnelli, che ha detto addio dopo 12 anni colmi di successi, e ripartono da Gianluca Ferrero alla presidenza, con un CDA per il momento volutamente ‘snello’ secondo i dettami della Exor e di Elkann, dovendo preoccuparsi principalmente, allo stato attuale, di faccende altre rispetto a quelle di campo.

Il club si concentrerà innanzitutto sulla situazione finanziaria e sulla difesa in tutte le sedi dalle accuse provenienti dall’inchiesta Prisma, per le note vicende che potrebbero avere risvolti penali e sportivi. Fondamentale sarà comunque mantenere la squadra competitiva per il futuro, anche se forse con una modalità operativa differente rispetto al passato. Maggiori investimenti sui giovani, meno acquisti multimilionari e meno investimenti su contratti particolarmente onerosi. Magari sempre con qualche eccezione relativa a occasioni derivanti, ad esempio, dal mercato dei parametri zero. Non a caso, sono diversi i profili che il club sta seguendo per la prossima estate tra quelli pronti a svincolarsi dai club attuali. Uno di questi, però, sembra aver già scelto la sua prossima destinazione.

Juventus, sfuma Gundogan: ecco dove giocherà l’anno prossimo

Da tempo, la Juventus ha seguito l’evolversi della situazione di Ilkay Gundogan. Centrocampista in grado di svolgere vari ruoli, addirittura centravanti ombra fondamentale per il Manchester City di Pep Guardiola in alcune occasioni, con ben 17 reti segnate due stagioni fa e la doppietta contro l’Aston Villa decisiva per la vittoria del titolo a maggio.

Il tedesco è in scadenza di contratto con i britannici, ma dovrebbe prendere la strada di Barcellona, altra squadra che lo ha corteggiato da lungo tempo. Queste, almeno, sono le rivelazioni de ‘El Chiringuito’, in Spagna, secondo cui sarebbe fatta per l’approdo in blaugrana in estate. La testata iberica spiega che Gundogan, per ragioni personali, avrebbe scelto di non rinnovare con il City e di accettare la proposta dei catalani. Xavi si prepara, dunque, ad accogliere un formidabile metronomo della mediana, utilissimo come jolly anche in altri ruoli.