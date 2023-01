Garnacho in Serie A: la Juventus resta a mani vuote

Garnacho non fa gola soltanto alla Juventus: l’esterno argentino può finire in Serie A ma non ai bianconeri

Il Manchester United se lo coccola e prova a blindarlo, il Real Madrid segue con attenzione la sua evoluzione, la Juventus prova a sfruttare un’eventuale occasione. Le ultime prestazioni hanno fatto scattare la caccia a Alejandro Garnacho. Il 17enne, esterno offensivo argentino, è legato ai ‘Red Devils’ fino al 2024 con opzione a favore del club inglese per un’altra stagione.

Un contratto di fatto blindato per altri due anni se non fosse per quell’ingaggio decisamente basso che ora l’entourage del ragazzo vorrebbe vedere al rialzo. Del resto c’è anche il suo zampino nel successo dello United nel derby contro il City. Suo l’assist che ha mandato in gol Rashford nel 2-1 della squadra di ten Hag. Così, come spiegano in Inghilterra, è arrivato il no alla proposta di rinnovo a 1,2 milioni a stagione, il quadruplo di quanto percepito attualmente. Una scelta quasi logica visto che sulle tracce del giovane esterno sudamericano si è mosso il Real Madrid e non solo. Il nuovo corso della Juventus punta sui giovani è un calciatore come Garnacho sarebbe un profilo ideale per i bianconeri, soprattutto in estate se Di Maria non dovesse restare a Torino. Juventus, ma non solo: c’è un altro club di Serie A che potrebbe provare a portare in Italia l’argentino.

Calciomercato Juventus, insidia Milan per Garnacho

Si tratta del Milan, alle prese con il rinnovo di Leao e reduce dalla disfatta in Supercoppa. I rossoneri hanno la necessità di rinforzare il reparto offensivo, al di là di quel che sarà il futuro del portoghese.

A sinistra Rebic non ha dato sufficienti garanzie fisiche e in estate potrebbe andare via, a destra Salemaekers e Junior Messias non garantiscono quella qualità di cui la formazione di Pioli ha bisogno.

Ecco allora la necessità di trovare volti nuovi, ovviamente giovani come il progetto Milan richiede. Garnacho sarebbe l’identikit perfetto per Maldini e Massara che scandagliano il mercato alla ricerca di talenti di grande qualità, meglio se a prezzo non troppo contenuto. Potrebbe essere questo il vero problema per arrivare all’argentino, considerati i nomi dei club che sono sulle sue tracce, ma intanto l’ipotesi può trovare terreno fertile per i rossoneri.