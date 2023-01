Inzaghi vince e lascia l’Inter: scambio di panchine

L’Inter ha trionfato in quel di Riyad portando a casa la Supercoppa Italiana ai danni del Milan. Ancora un successo di coppa per Simone Inzaghi che dalla Spagna danno anche protagonista di un clamoroso cambio di panchina

Il futuro sulla panchina dell’Inter di Simone Inzaghi è anche strettamente legato ai risultati offerti. In questo senso la vittoria della Supercoppa Italiana di ieri è un bel segnale, ma dall’estero rilanciano anche altre eventuali strade tra incroci e suggestioni.

Intanto l’allenatore ex Lazio si gode la vittoria dell’ennesima Supercoppa della sua carriera, la quarta che lo innalza al primo posto di questa speciale classifica insieme a Capello e a Lippi. Resta invece l’elevato distacco in campionato dove il Napoli sta facendo l’andatura praticamente da tutta la stagione, creando divario con la concorrenza. In compenso Inzaghi si conferma re di coppe con il successo di ieri maturato a Riyad contro il Milan al culmine di una gara dominata in lungo e in largo sin dall’inizio con le reti di Dimarco e Dzeko che dopo 20 minuti avevano già indirizzato l’esito della serata.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Inzaghi-Simeone cambio di panchina

Un risultato importante anche per il futuro dello stesso Inzaghi quello ottenuto ieri, fermo restando che servirà comunque una scalata importante in Serie A per provare a tornare in lotta per lo scudetto.

La prossima estate potrebbe però cambiare qualcosa nell’assetto interista come evidenziato anche da ‘Todofichajes.com’ che sottolinea come sia l’Inter che l’Atletico Madrid apprezzerebbero un cambio un cambio di allenatori. In caso di addio ad Inzaghi l’opzione che più stuzzicherebbe i nerazzurri sarebbe proprio quella di Diego Simeone che con l’ambiente meneghino ha un rapporto speciale. Al contempo l’allenatore interista potrebbe fare il percorso inverso accogliendo una sfida a cui difficilmente potrebbe dire di no. Nonostante per Gil Marín la cosa migliore sarebbe avere Luis Enrique, che però potrebbe essere attirato da altre strade. Qualora quindi ci dovesse essere questo incrocio di panchine di lusso tra Atletico e Inter sarebbe anche curioso verificare l’impatto con filosofie di calcio differenti.