Barcellona a caccia del bomber in Serie A: tripla pista

Il Barcellona a caccia di un sostituto di Depay, tre nomi anche in Serie A tra i vari profili seguiti dai blaugrana

Se le prime due settimane del mercato di gennaio sono state, finora, per lo più avare di grandi movimenti – se si eccettua, naturalmente, lo scatenato Chelsea, che ha messo mano al portafoglio con fior di acquisti – la fase finale della finestra invernale potrebbe riservare molte sorprese e operazioni particolarmente interessanti. Lo stato di necessità per diversi club potrebbe smuovere le acque in maniera imprevedibile.

Numerosi i rumours che provengono in particolare da Barcellona. I catalani, come spesso capita ultimamente, stanno cercando di rivoluzionare ulteriormente la loro rosa. Su Calciomercato.it vi abbiamo aggiornato sugli ultimi sviluppi del possibile scambio tra Brozovic e Kessie con l’Inter, ipotesi che potrebbe non concretizzarsi nell’immediato ma che resterebbe in piedi eventualmente per giugno. Non si tratta dell’unico movimento che stanno pianificando i blaugrana. Che ormai hanno salutato Depay, prossimo alla firma con l’Atletico Madrid, e devono dunque cercare un sostituto dell’olandese per il reparto offensivo.

Barcellona, niente Correa ma nel mirino un altro attaccante a Milano

L’ipotesi di scambio con Correa e con l‘Inter non ha trovato conferme e terreno fertile. Un giocatore al suo posto è però d’uopo e le idee non mancano, alla dirigenza del Barça.

In particolare, secondo la redazione del quotidiano ‘Sport’, ci sarebbero altri tre nomi che potrebbero provenire dalla Serie A. Uno di questi sarebbe Olivier Giroud, ma l’ambiente catalano è consapevole della difficoltà dell’operazione, con il Milan che molto difficilmente se ne priverebbe a metà stagione. Altre due ipotesi porterebbero invece a Luis Muriel dell’Atalanta o ad Andrea Belotti della Roma. Opzioni, queste, maggiormente fattibili se i bergamaschi o i giallorossi venissero convinti da un’offerta congrua. Tra i profili ulteriormente valutati, anche il ritorno di Alexis Sanchez oppure Roberto Firmino, Lucas Moura e Dries Mertens. Un vero e proprio tourbillon di nomi, grande curiosità per capire su chi il Barcellona deciderà di portare l’affondo per una scelta cruciale in vista del prosieguo della stagione, per il campionato ma anche per l’Europa League.