Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 18 gennaio

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Giornata di oggi dedicata alla Supercoppa italiana, primo trofeo della stagione, appuntamento importante non solo per questo ma anche per mettere di fronte Milan e Inter che si trovano in un momento particolare. “Il derby che scotta” è il titolo della ‘Gazzetta dello Sport’, con Tonali e Barella in foto in prima pagina insieme come protagonisti più che probabili della sfida. Intanto, frenata inattesa della capolista in Coppa Italia, fuori con la Cremonese: “Napoli che botta“. La Juventus si prepara a sua volta al debutto nella coppa nazionale e accoglie novità importanti dal mercato: “La Juve incontra mamma Rabiot, rinnovo possibile“.

Sul ‘Corriere dello Sport’, apertura ugualmente dedicata alla Supercoppa che diventa “Spareggio d’Arabia“. Una sconfitta manderebbe in crisi Milan o Inter, in un momento in cui la corsa scudetto appare a rischio. Anche se la capolista non è totalmente invulnerabile: “La stecca del Napoli” in Coppa Italia con la Cremonese sorprende alquanto. Problemi anche per la Lazio: “Immobile stop, deve fermarsi tre settimane“.

Su ‘Tuttosport’ invece l’argomento principale è il possibile rinnovo di Rabiot: “Juve-Rabiot, prove d’intesa“. In basso, a corredo, il titolo dedicato all’insediamento del nuovo CDA Juventus: “Oggi nasce la nuova società, ecco le prime mosse“. In alto, spazio alla Supercoppa, con il ‘confronto’ Leao-Lautaro Martinez e il titolo: “Siete ancora Super?“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di mercoledì 18 gennaio 2023

Interessanti sviluppi di mercato intanto all’estero. In Spagna, nell’apertura di ‘Sport’, il protagonista è Depay, con il titolo “Ultimatum por Memphis“: l’attaccante olandese del Barcellona può finire all’Atletico Madrid in uno scambio con Ferreira-Carrasco.

In Inghilterra, invece, tiene banco il futuro del Manchester United, con l’entrata in scena di Jim Ratcliffe, imprenditore stimato come il più ricco del Regno Unito e che può acquisire il club: “I’m your man” è il titolo del ‘Daily Express’.