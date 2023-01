Juventus, si rivedono tre big: le ultime su Cuadrado, Vlahovic e Pogba

La Juventus è al lavoro in campo per arrivare al meglio alla prossima sfida ufficiale: l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Monza. Un appuntamento da non fallire

È tempo di tornare subito a vincere per la Juventus, per cancellare la clamorosa debacle di Napoli che ha portato i bianconeri ad uscire sconfitti con un netto 5-1, interrompendo la striscia di vittorie e rimettendo tutto in discussione.

Dal punto di vista del gioco i bianconeri non sono praticamente mai riusciti a convincere in questa annata, se non in rarissima occasioni, mentre i risultati fino a prima della trasferta in terra campana stavano arrivando con continuità, seppur spesso di misura e senza brillare. Il 5-1 di Napoli ha però rimesso sotto i riflettori di nuovo tutti i problemi della squadra di Allegri che dovrà ritrovare il bandolo della matassa già a partire dalla sfida di Coppa Italia contro il Monza. Una gara da dentro o fuori e da non fallire, ben al di là del semplice passaggio del turno o meno.

Juventus, tra campo e allenamenti: le condizioni dei vari Cuadrado, Vlahovic e Pogba

Sul campo quindi Allegri e soci lavorano per arrivare nelle migliori condizioni possibili ai prossimi impegni ufficiali, a partire da quello di Coppa Italia. Intanto si svuota gradualmente anche l’infermeria da dove arrivano buone notizie.

Dopo l’allenamento del mattino, al pomeriggio test congiunto della durata di 45 minuti con il Fossano cui hanno preso parte anche i vari Cuadrado, Vlahovic e Pogba, reduci da infortuni ed assenti molto importanti da recuperare per l’economia della squadra di Allegri. L’esterno colombiano dovrebbe tornare a disposizione con l’Atalanta già questa domenica, mentre per gli altri due serve sempre un po’ più di prudenza: più probabile una convocazione con il Monza il 29 gennaio per la gara di campionato.