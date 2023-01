Cambia di nuovo tutto: “La quinta di Serie A in Champions”

Le ultime news Serie A riguardano le decisioni della Uefa sulla prossima Champions League. Annuncio in diretta che cambia tutto

La stagione calcistica 2022-23 entra nel vivo. Questa sera in Arabia Saudita si aggiudica il primo trofeo nel derby della Madonnina tra il Milan e l’Inter che assegna la Supercoppa Italiana. Domani si completa il quadro dei quarti di finale e a fine mese inizia il girone di ritorno di Serie A.

Tutti a caccia del Napoli capolista che, dopo la sorprendente eliminazione ai calci di rigore ad opera della Cremonese, si concentrerà ancora di più sulla conquista dello scudetto. Oltre che sulla Champions League, che tornerà a febbraio con gli ottavi di finale che vedranno la squadra di Spalletti opposta all’Eintracht Francoforte, mentre le inseguitrici Milan e Inter dovranno fronteggiare rispettivamente il Tottenham ed il Porto. Non c’è più, invece, la Juventus, arrivata terza nel proprio girone e quindi retrocessa in Europa League dove la aspetta il Nantes nella doppia sfida dei playoff. Proprio la situazione del club bianconero potrebbe avere importanti ripercussioni sulla prossima edizione della prossima coppa dalle grandi orecchie.

Juventus esclusa dalla prossima Champions: “E’ quasi una certezza”

Come è noto, infatti, la Juve è al centro dell’Inchiesta Prisma che potrebbe portare a delle sanzioni dal punto di vista sportivo sia in campo italiano che europeo. In attesa di capire le decisioni della Figc in merito, i timori più grandi riguardano le sentenza della Uefa.

Sul tema è intervenuto anche Ilario Di Giovambattista, che ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha svelato: “Io sono dell’opinione che le posizioni vanno conquistate sul campo, ma c’è uno scenario tracciato da molti che deve far riflettere. Si dice che è fondamentale arrivare quinti perché tanto alla Juventus toglieranno il posto in Champions. E’ una quasi garanzia: dispiace, ma va tenuto in considerazione per squadre come Roma, Lazio e Atalanta che in questo momento si stanno giocando la quinta piazza”.