Clamoroso dietrofront: la Salernitana può richiamare Nicola

Potrebbe esserci un clamoroso dietrofront per la panchina della Salernitana: Nicola potrebbe essere richiamato in panchina

Ore convulse in casa Salernitana. Dopo l’esonero di Davide Nicola, arrivato in seguito alla pesante sconfitta di Bergamo, i granata non hanno ancora nominato il nuovo tecnico.

Diversi i nomi contattati dalla società campana per la panchina (da Semplici a D’Aversa), senza però arrivare con nessun ad un accordo totale. Nella giornata di oggi, come vi abbiamo raccontato, sembrava prendere consistenza la candidatura di Leonardo Semplici ma la fumata bianca non è arrivata. Questo sta portando il presidente Iervolino a rimettere tutto in discussione. Considerate le difficoltà ad arrivare ad un nuovo allenatore, anche per la volontà del club di stringere un accordo soltanto fino al termine della stagione, il patron della Salernitana sta riflettendo sul ritorno di Nicola.

Calciomercato Salernitana, ipotesi ritorno di Nicola

Un dietrofront che avrebbe del clamoroso e che andrebbe anche a rendere meno solida la posizione del direttore sportivo Morgan De Sanctis.

Una situazione tutta ancora da chiarire con la Salernitana attesa tra quattro giorni dal derby contro il Napoli. Chi siederà sulla panchina granata lo si scoprirà probabilmente nella giornata di domani. Dopo un’altra nottata di riflessioni, Iervolino dovrà decidere come proseguire la stagione: confermare l’esonero di Nicola, provando a stringere con un nuovo allenatore oppure tornare indietro sui suoi passi e richiamare in panchina il protagonista dell’impresa salvezza dello scorso campionato.