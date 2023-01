Juventus, ecco il nuovo Di Maria: sfida lanciata al Real di Ancelotti

La Juventus del nuovo corso punterà sulla sostenibilità e sulla linea verde. Possibile occasione da Manchester: c’è il nuovo Di Maria nel mirino dei bianconeri

Il Manchester United si coccola Alejandro Garnacho, con un pizzico di apprensione però per l’interesse di alcune big europee per il talento argentino classe 2004.

L’esterno offensivo è stato un fattore dell’ultimo derby contro il City, confezionando l’assist decisivo per la rete di Rashford nel 2-1 finale in favore dei ‘Red Devils’. Garnacho si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nell’undici di ten Hag: 18 presenze complessive in tutte le competizioni, con 3 reti e 6 assist vincenti in prima squadra. I tifosi dell’Old Trafford sono pazzi del talento albiceleste e gli hanno anche dedicato il coro che prima faceva da sottofondo alle giocate di un certo Cristiano Ronaldo. Anche il Ct Scaloni presto convocherà nella Nazionale campione del mondo il 17enne attaccante nato a Madrid, con le grandi d’Europa che già si sono mosse inoltre per aggiornarsi sulla situazione del giocatore con il Manchester United.

Calciomercato Juventus, Garnacho nel mirino: ostacolo Real Madrid

Garnacho è sotto contratto fino al 2024 con opzione per un altro anno, con i ‘Red Devils’ che recentemente gli hanno offerto il rinnovo a circa 1,2 milioni di euro d’ingaggio a stagione. Il quadruplo rispetto allo stipendio che percepisce attualmente il baby argentino, ma non sufficiente per soddisfare le richieste del suo entourage.

In questo scenario in particolare il Real Madrid sta provando a sondare il terreno per il giovane talento, pronto all’assalto se dovesse esserci una fumata nera con i ‘Red Devils’ stando a quanto scrive Oltremanica ‘The Independent’. Garnacho sarebbe tentato dalle sirene spagnole, ma oltre al club campione d’Europa anche la Juventus starebbe monitorando da vicino la situazione in merito al futuro del gioiellino albiceleste. Il nuovo corso bianconero dopo le dimissioni di Agnelli punterà sulla sostenibilità e sulla linea verde, con un profilo come Garnacho che sicuramente potrebbe fare al caso dei bianconeri soprattutto se il connazionale Di Maria dovesse salutare Torino a fine stagione. Intanto il Manchester United sta cercando di trovare una soluzione per blindare il classe 2004 e resterebbe fiduciosa sulla permanenza all’Old Trafford del nuovo idolo dei tifosi dei ‘Red Devils’.