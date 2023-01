“Conte-Juventus, accordo per il ritorno”: annuncio bomba

Antonio Conte e la Juventus sempre più vicini, c’è l’accordo per il ritorno: l’annuncio in diretta spiazza tutti

Un giorno decisamente importante, destinato a entrare nella storia della Juventus. In che modo, lo scopriremo solo tra un po’ di tempo. Oggi, 18 gennaio 2023, entra in carica la nuova dirigenza, con Gianluca Ferrero presidente e Maurizio Scanavino direttore generale.

Una nuova era per i bianconeri, che inizia in maniera piuttosto delicata, per le note vicende extra campo, sulle quali si concentrerà per buona parte nelle prossime settimane e nei prossimi mesi l’azione del nuovo CDA. Già dopodomani, una scadenza importante, con la decisione del tribunale federale sulla richiesta di revoca, da parte della Procura FIGC, della sentenza di assoluzione sul tema plusvalenze. Nel frattempo, però, la Juventus deve anche guardare alle faccende di campo, con la squadra di Allegri che tra l’esordio in Coppa Italia di domani con il Monza e la sfida all’Atalanta di domenica sera vivrà un weekend lungo in cui dare risposte importanti dopo il capitombolo con il Napoli. Il tecnico livornese si gioca la conferma da qui a fine stagione, con l’ombra di un grande ex che si allunga su di lui, vale a dire quella di Antonio Conte. L’allenatore pugliese, al Tottenham, vive a sua volta una stagione complicata e a queste condizioni la permanenza a Londra si fa sempre più lontana.

Conte e la Juventus, l’accordo esiste già da tempo: la rivelazione

Il grande ritorno di Conte alla Juventus appare più di una suggestione. Con una bozza di accordo tra le parti che esisterebbe già, stando a quanto riportato dal giornalista Luca Momblano.

Ai microfoni di ‘Juventibus’, infatti, Momblano ha spiegato: “A me risulta che tra Conte e Andrea Agnelli ci fosse già un accordo di massima per il ritorno qualche mese fa, parliamo del periodo tra settembre e ottobre. Conte sperava che la notizia uscisse il più tardi possibile, per gestire la pressione mediatica e del pubblico in Inghilterra”. Staremo a vedere, ora che l’ex presidente ha detto addio, se anche la nuova dirigenza deciderà di puntare sull’ex Ct della Nazionale.