Arriva Klopp e incendia il derby: Leao con Barella

Jurgen Klopp accende il derby di Milano: nuova squadra e subito doppia richiesta: Leao con Barella, Inter e Milan tremano

E’ il giorno della Supercoppa, il giorno in cui Inter e Milan si giocheranno il primo trofeo dell’anno. Una sfida dalla grande importanza: Inzaghi e Pioli vogliono portare a casa la coppa per poter affrontare la seconda metà di campionato con la bacheca già arricchita, evitando quindi il rischio, mai gradito, di un’annata da zero titoli.

In campo sarà battaglia ma ad accendere il derby ci potrebbe pensare anche Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco non vive un momento particolarmente felice al Liverpool e un addio a fine anno non è da escludere. Soprattutto perché, stando a quanto riporta ‘elnacional.cat’, il suo nome è stato inserito da Florentino Perez tra i papabili per prendere il posto di Carlo Ancelotti alla guida del Real Madrid. Una scelta che significherebbe anche cambiare obiettivi di mercato e l’attuale allenatore dei ‘Reds’ è pronto a fare richieste orientate proprio a Milano.

Calciomercato Inter e Milan, Klopp vuole Vinicius e Barella

Jurgen Klopp al Real Madrid potrebbe chiedere una campagna trasferimenti importanti, con ricchi investimenti e uno sguardo anche alla Serie A. Lì dove c’è un calciatore che anche ora al Liverpool prenderebbe volentieri: Nicolò Barella.

Il centrocampista dell’Inter piace a Klopp, come piace al Real Madrid: il club nerazzurro lo considera uno dei pilastri del progetto tecnico, ma un’offerta importante potrebbe cambiare le carte in tavola. Barella arriverebbe a Madrid in compagnia di Rafael Leao, altro calciatore che stuzzica la fantasia di Klopp e che non dispiace a Florentino Perez. Il portoghese potrebbe andare a prendere il posto di Vinicius, altro calciatore con contratto in scadenza nel 2024 e con un rinnovo difficile da siglare. Con il brasiliano via, Leao sarebbe il sostituto ideale e Klopp lo accoglierebbe volentieri nella sua squadra.

Un doppio affare milionario con il Real che dovrebbe superare un investimento da 150 milioni per avere il sì delle due milanesi. Stasera il derby è in campo, in estate le strade di Inter e Milan potrebbe incrociarsi con quelle di Klopp e del Real Madrid.