Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 17 gennaio

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 17 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Vigilia di Supercoppa a Riad per Milan e Inter, per il primo trofeo stagionale da assegnare. ‘La Gazzetta dello Sport’ titola in prima pagina con ‘La Coppa della Verità’. Da una parte Pioli che ‘Chiama a raccolta i suol fedelissimi. Tonali al comando’, dall’altra Inzaghi ‘Vuole intensità in attacco. Skriniar e Darmian per ingabbiare Leao’. Poi una buona notizia per la Juventus dall’infermeria con il ritorno di Dusan Vlahovic: “Finalmente insieme”, scrive la rosea con la foto del serbo e di Federico Chiesa: ‘Allegri potrà schierarli domenica con l’Atalanta. I due hanno fatto tandem soltanto nella Fiorentina’. Poi spazio alla designazione storica per Napoli-Cremonese, una terna tutta al femminile, e lo sfogo del presidente della Sampdoria Lanna dopo l’episodio arbitrale nel recupero sul gol annullato contro l’Empoli.

‘Il Corriere dello Sport’ esalta invece la Joya della Roma in prima pagina: ‘Dybala raddoppia’. Nessuno fa la differenza come lui in Serie A, con i giallorossi che passano da 1,2 punti a partita a 2,3 quando in campo c’è l’argentino. Poi le prime sensazioni da Riad: ‘Il calcio dei petrodollari’, con l’approfondimento sulla ribalta che si sta prendendo l’Arabia Saudita grazie agli incredibili investimenti con il Mondiale 2030 nel mirino. Di spalla spazio alla panchina Salernitana: out Nicola, Benitez avrebbe rifiutato e ora il ballottaggio è tra D’Aversa e Iachini. Infine ‘Raspadori lancia l’altro Napoli’: il turnover azzurro con la Cremonese.

Su ‘Tuttosport’ titolo in prima pagina decisamente eloquente: ‘Juve inizia la battaglia’. Domani infatti nascerà il nuovo CdA, venerdì la Corte d’Appello deciderà sulla riapertura del processo plusvalenze e il 27 marzo l’udienza preliminare. Buone notizie arrivano almeno dal campo: ‘Vitamina D’, ovvero il ritorno in gruppo di Dusan Vlahovic. Spazio anche per il titolo granata ‘Toro-Ilic a un passo’: colpo importante per Juric. Di spalla l’intervista a Hernan Crespo sul derby: “Leao da paura. Lautaro nel cuore”. E poi ‘Anche l’Udinese diventa americana’: dopo 37 anni i Pozzo cedono il club a un fondo USA.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di martedì 17 gennaio 2023

All’estero, partiamo con ‘L’Equipe’ che apre con l’intervista a Bixente Lizarazu, storico ex compagno di nazionale di Zinedine Zidane: “Zizou merita la stessa attenzione e considerazione che Didier”. In riferimento ovviamente a Deschamps e il ruolo di ct dopo le recenti polemiche e lo scandalo che ha travolto la federcalcio francese. Poi spazio ai titoli sugli altri sport come di consueto: rugby, pallamano e tennis.

In Spagna ‘Marca’ titola con ‘Curados de espanto’, ovvero ‘Guariti dallo spavento’. Con la foto di Ancelotti che guida l’allenamento del Real Madrid dopo la batosta in Supercoppa col Barcellona che però ‘non cambia i piani del club’ a livello tecnico. ‘Nonostante il brutto momento, non perdono la calma’. I vertici dirigenziali ‘escludono gli acquisti e mantengono la fiducia nell’allenatore e nei giocatori’, ricordando ‘le somiglianze con l’anno scorso di questi tempi’. E poi sappiamo tutti come finì.