Comunicato UFFICIALE: gara da rigiocare dall’81esimo per errore tecnico

Presentato ricorso ufficiale per l’annullamento del risultato maturato in campo per un errore arbitrale: chiesta la ripetizione

Furia contro le decisioni arbitrali. Dalla Spagna arriva una nuova polemica sul fronte Var: questa volte è il Cadice a fare la voce grossa e a chiedere l’annullamento del risultato maturato sul campo.

Il riferimento è alla partita contro l’Elche, valida per la 17a giornata della Liga: l’incontro è terminato sul punteggio di 1-1 con il gol di Ponce all’81’ minuti a rispondere alla rete in avvio di Ocampo per i padroni di casa. Proprio dall’81’ il Cadice chiede che riparta il match e dal risultato di 1-0. Questo perché la rete del pareggio è arrivata, a dire della società, in chiaro fuorigioco.

Il comunicato presentato dal Cadice parla chiaro. Nella nota si fa riferimento ad un’azione “infelice e negligente da parte del collegio arbitrale” con particolare riferimento al Var che ha danneggiamento “gravemente” il Cadice.

Proprio partendo da questo assunto, i legali della società ha deciso di presentare “alle autorità federali competenti, un breve ricorso” con la richiesta di “annullamento della partita e la sua ripresa dal minuto 81”. Proprio il minuto del gol di Ponce convalidato nonostante – scrive nel comunicato il Cadice – “fosse preceduto da un clamoroso e flagrante fuorigioco, non suscettibile di interpretazione, come evidenziato dalle immagini della partita”.

Cadice-Elche, chiesta la ripetizione degli ultimi nove minuti

Il comunicato del Cadice è davvero duro e afferma che il mancato fuorigioco “non può essere definito un mero errore umano, bensì un grave e manifesto errore tecnico arbitrale, motivato dall’azione negligente e non scusabile degli arbitri” alla VAR.

Da qui si è deciso di presentare ricorso con la società che non è disposta a fermarsi qui. Sempre nella nota si preannunciano possibili azioni legali a fine campionato, una volta che sarà possibile quantificare l’eventuale danno patrimoniale subito.