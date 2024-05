“Vale l’Empoli”: Allegri ‘distrutto’ prima della finale

Il tecnico dirà addio al termine della stagione: “Il suo cammino in bianconero è finito, anche per colpe non sue perché non ha una squadra da Juventus”

Mancano poche ore alla finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. Per Allegri la possibilità di conquistare il primo titolo da quando è tornato, cioè tre anni fa, sulla panchina bianconera. Il primo, ma anche l’ultimo visto che il suo addio a fine stagione è pressoché scontato.

A ‘Radio Radio’ si è parlato della finale di scena stasera all’Olimpico, con Furio Focolari che ha sia difeso che attaccato il tecnico livornese, criticando al contempo la rosa bianconera. “La Juve adesso è come l’Empoli, ha fatto 15 punti nel girone di ritorno – le sue parole – L’Atalanta non è favorita solo perché adesso sta facendo grandi cose, ma perché incontra una squadra che vale l’Empoli. E l’Atalanta contro l’Empoli non ha problemi a vincere”.

Su Allegri: “Il suo cammino alla Juventus è finito, anche per colpe non sue perché non ha una squadra da Juve. Secondo me ha anche dei meriti in questi tre anni, però dopo è crollato. Certe sue scelte sono state imbarazzanti, come la sostituzione di Chiesa contro la Roma. Lui stesso poi secondo me non ci crede più. La seconda parte di stagione è stata un disastro”.