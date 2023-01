DIRETTA Coppa Italia, Napoli-Cremonese: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra il Napoli di Spalletti e la Cremonese di Ballardini in tempo reale

Il Napoli ospita la Cremonese a Fuorigrotta in una gara di sola andata valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una sfida che sarà diretta dall’arbitra Ferreri Caputo della sezione di Livorno.

Da una parte gli azzurri di Luciano Spalletti, primi in classifica, fanno il loro esordio in questa competizione con l’obiettivo di tornare ad alzare il trofeo a tre anni di distanza dall’ultima volta con Gattuso in panchina. Dall’altra i grigiorossi del nuovo tecnico Davide Ballardini, ultimi in graduatoria, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato la Ternana al secondo turno ed il Modena al terzo. In caso di parità al 90esimo si andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Chi passa se la vedrà ai quarti con la Roma, giustiziera del Genoa. In Serie A, in terra lombarda, i partenopei si imposero con il risultato di 4-1 grazie ai gol di Politano, Simeone, Lozano ed Oliveira. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra Napoli e Cremonese in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Napoli-Cremonese

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Gaetano, Ndombele; Elmas, Raspadori, Zerbin; Simeone. All. Spalletti

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Hendry, Vasquez, Bianchetti; Quagliata, Pickel, Castagnetti, Meite, Sernicola; Okereke, Ciofani. All. Ballardini