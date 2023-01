CM.IT | Ritorno vicino, addio Monza: anticipate Palermo e Cagliari

Il Monza vola in classifica e lavora in questo momento alle uscite per sfoltire l’organico a disposizione di Palladino. Un protagonista della cavalcata promozione vicino all’addio

Il Monza vola in campionato dopo il successo esterno nel derby lombardo contro la Cremonese, successivo allo storico 2-2 all’U-Power Stadium conseguito nel recupero contro la corazzata Inter.

Con Raffaele Palladino in panchina la squadra brianzola ha cambiato marcia e adesso veleggia in una situazione tranquilla di classifica con ben dodici punti di vantaggio sulla zona retrocessione. La rosa a disposizione del tecnico campano viene ritenuta all’altezza e in questa finestra di gennaio della campagna trasferimenti non ci saranno stravolgimenti in entrata. L’Ad Adriano Galliani non ha fretta e sta valutando come intervenire per completare lo scacchiere di Palladino per la seconda parte di stagione. Al momento la necessità è quella di sfoltire l’organico e uno dei primi a lasciare la Brianza sarà Luca Marrone.

Calciomercato Monza, Marrone in uscita: Zulte in pole sulle big di Serie B

L’eclettico difensore, protagonista della cavalcata promozione lo scorso anno con Stroppa, non rientra da tempo nei progetti di Palladino e della dirigenza biancorossa e si appresta a cambiare maglia nella sessione invernale del mercato.

Come raccolto da Calciomercato.it su Marrone c’è il forte pressing dello Zulte Waregem, formazione dove il classe ’90 cresciuto nelle giovanili della Juventus ha già militato nella stagione 2016/2017. Il sodalizio della massima divisione belga è in pole per assicurarsi a titolo definitivo il cartellino del giocatore, legato al Monza da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. In Italia, precisamente in Serie B, anche Palermo e Cagliari (e in precedenza pure il Frosinone) avevano sondato concretamente la pista Marrone, ma le due squadre isolane insieme allo Standard Liegi sono più staccate in questo momento rispetto allo Zulte nella corsa all’ex Verona e Crotone.

Marrone potrebbe quindi ripartire dal Belgio dopo una stagione nel quale non ha praticamente mai visto il campo, eccetto il gettone collezionato in Coppa Italia contro l’Udinese. Il 32enne difensore non è mai stato utilizzato in campionato prima da Stroppa e adesso da Palladino, con l’attuale allenatore dei brianzoli che nelle ultime uscite lo ha escluso anche dalla lista dei convocati in attesa che si concretizzi l’addio al Monza.