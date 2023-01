Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 16 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 16 gennaio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 16 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Fa sempre rumore la pesante sconfitta della Juventus sul campo della capolista Napoli, La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina: “La Juve cambia tutto”. Occhio Allegri, anche Max e Cherubini in bilico. Via al nuovo CDA, poteri a Scanavino. “Derby Coppa tiramisù”, Pioli e Inzaghi ballano come le loro difese. “La beffa Kvara”: era dei bianconeri, ma poi a Torino qualcuno disse no. Goleada Atalanta: “Una storica Dea con la Salernitana, Nicola a rischio”. Dybala ancora protagonista: “C’è sempre una Joya per Mou. Così la Roma va”.

Dybala si prende nuovamente la scena e lancia la Roma a tre punti dalla Champions: “Juve, visto Paulo?”, titola in prima pagina il Corriere dello Sport. Scaricato da Agnelli, è diventato campione del mondo e leader di Mou. La Lazio passa in casa Sassuolo, Atalanta devastante: 8-2. “Osi tra le leggende del Napoli”, il nigeriano grande protagonista contro la Juve. C’è la finale di Supercoppa per Milan e Inter: “Pioli-Inzaghi, la coppa bollente”.

La Juventus deve rialzarsi dopo la tremenda botta incassata contro il Napoli, il popolo bianconero chiede una reazione: “Fate la Juve”, si legge sulla prima pagina di Tuttosport. Il Torino va KO in casa contro lo Spezia: “Buio Toro, luce Ilic”, tra campo e mercato la situazione in casa granata. “L’Atalanta fa 8 gol e paura. Salernitana-Nicola: è finita”. Il mercato dell’Inter in attesa della Supercoppa: “Scambio Brozovic-Kessie, Inter e Barcellona trattano”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di lunedì 16 gennaio 2023

Il Barcellona domina e fa sua la Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita: 3-1 senza appello al Real Madrid e primo trofeo per Xavi sulla panchina blaugrana. “Super campeones”, titola in prima pagina il quotidiano catalano Sport. Gavi grande protagonista della sfida con gol e assist, la squadra di Ancelotti a segno solo nel finale con Benzema. In Ligue 1 c’è un altro stop per il Paris Saint-Germain, sconfitto anche in casa del Rennes: “Paris bad trips”, si legge sulla prima pagina de L’Equipe. Mal di trasferta per i campioni di Francia, non basta il tridente Messi-Mbappe-Neymar a Galtier.