“Documenti parziali e strumentali all’accusa”: risposta UFFICIALE della Juventus

La Juventus è alle prese con l’indagine Prisma e le enormi ripercussioni mediatiche che sta avendo. Il club ha dato una risposta ufficiale alla trasmissione Report

La Juventus non ha alcuna intenzione di mollare la presa per quanto riguarda l’indagine Prisma e con l’udienza che è alle porte e potrebbe presto definire un quadro ben più definito.

Oltre alle questioni giudiziarie, i bianconeri devono fare i conti anche con le inchieste mediatiche e le richieste di informazioni che arrivano dagli organi di informazioni. Ci riferiamo in particolare alla trasmissione Report, in onda sulla Rai, che ha mandato in onda diversi servizi sull’operato dei bianconeri e il caso giudiziario che ne è derivato. La redazione ha anche chiesto alla Juventus una risposta rispetto a quanto dimostrato e i bianconeri hanno voluto condividerla in via ufficiale. Tra le righe viene specificato che la società ha già emesso dei comunicati a riguardo, chiarendo di “respingere fortemente le ipotesi accusatorie e rivendicando la correttezza del proprio operato”. Si legge anche che, secondo la Juventus, “in questa fase sono a disposizione solo documenti parziali e strumentali alle tesi di accusa, peraltro già rigettate dal Giudice per le indagini preliminari“.

La risposta della Juventus alla trasmissione Report

I toni della risposta bianconera restano comunque piuttosto decisi. I bianconeri, infatti, proseguono precisando che “una completa analisi di tutta la documentazione, composta da migliaia di pagine e di intercettazioni integrali, potrà essere compiuta solo nelle sedi competenti“.

Per chi volesse soffermarsi, invece, sulle ricadute dirette che potrebbero piombare sul club, la Juventus precisa sempre di controllare quanto scritto nei comunicati precedenti: “Anche per quanto concerne la Giustizia sportiva, vi rimandiamo ai comunicati del 30 novembre 2022 del 22 dicembre 2022, in attesa della prossima udienza prevista per il 20 gennaio 2023, in cui confidiamo che il ricorso per revocazione sia dichiarato inammissibile o comunque respinto.