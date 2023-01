Dybala-Roma, stoccata in diretta: “Fatto bene a lasciare la Juve”

Una doppietta di Paulo Dybala ha steso ieri sera la Fiorentina nella gara valida per la 18esima giornata Serie A disputata all’Olimpico. L’argentino sembra già rigenerato e l’ex juventino Barzagli si è lanciato in un commento

Un gol per tempo per archiviare la pratica Fiorentina. Tanto è bastato alla Roma di Josè Mourinho, che nella serata di ieri ha collezionato tre punti pesantissimi nella rincorsa Champions che vede al momento diverse squadre coinvolte.

Il protagonista assoluto della partita dell’Olimpico è stato il solito Paulo Dybala, che al netto di qualche problemino fisico sta disputando una grande stagione. L’argentino è l’autentico faro del gioco della compagine di Josè Mourinho, che non può fare a men dei lampi di classe cristallina del campione del Mondo. Il primo dei due gol di serata è un gioiello dei suoi in combo con Abraham, mentre il secondo da centravanti vero a pochi passi dalla porta ancora una volta su assistenza del centravanti inglese. Un’alchimia che cresce e da cui passano anche le ambizioni della Roma. Lo sa bene anche lo Special One che infatti aveva chiesto all’argentino di rientrare prima dopo il Mondiale. Detto fatto per Dybala che è stato definito dal tecnico portoghese come ‘un ragazzo speciale’.

Barzagli e quel commento su Dybala: “Ha fatto bene a lasciare la Juve”

Solo elogi nella serata di ieri per Dybala che ha raccolto l’abbraccio di un Olimpico in festa per la sua doppietta, ma anche le carezze di un Mourinho estremamente soddisfatto per il valore che sta mostrando l’argentino.

La Joya ha messo a referto finora 10 gol e 3 assist tra tutte le competizioni in 16 presenze con la Roma, riprendendo in mano la propria carriera dopo un periodo negativo alla Juventus. A tal proposito a ‘Dazn’ l’ex bianconero Andrea Barzagli ha lanciato una piccola stoccata: “Dybala ha fatto bene a lasciare la Juve, si è rigenerato”. L’argentino appare effettivamente tirato a lucido, al netto di un infortunio alla coscia che lo ha tenuto fermo tra ottobre e novembre. Dybala ha infatti ritrovato fiducia e continuità, finendo al centro del villaggio nel progetto Roma.