Juve, inchiesta Prisma: ci siamo. C’è la data dell’udienza

La Juventus conosce finalmente la data dell’udienza preliminare relativa all’inchiesta Prisma sui conti del club

Le prossime tappe del futuro della Juventus stanno cominciando a delinearsi, anche sul calendario. Sono settimane convulse sia in campo che fuori per i bianconeri, anche se le partite principali per certi versi non sono quelli che si giocano all’Allianz ma nelle aule di tribunale.

In particolare, la società bianconera ha segnato sul calendario in primis la data di questo mercoledì 18 gennaio con il CdA. È prevista infatti l’assemblea che assegnerà formalmente l’incarico ai nuovi membri, mettendo definitivamente la parola fine sull’era di Andrea Agnelli. Il nuovo consiglio, prevalentemente tecnico, presieduto da Gianluca Ferrero, avrà il compito di portare la Juventus lontano dalle acque tempestose in cui si trova in questo momento. E a questo proposito, venerdì dovrebbe invece arrivare la decisione della Corte Federale d’Appello sulla riapertura per il processo sulle plusvalenze chiesta dalla Procura della Figc. A dicembre, infatti, Giuseppe Chiné – procuratore federale – aveva ufficialmente chiesto la revisione della decisione di prosciogliere 11 società, Juve in testa, e 59 dirigenti (chiaramente, in primis Agnelli e Nedved).

Inchiesta Prisma-Juve, il 27 marzo udienza preliminare

I nuovi documenti che sarebbero emersi in queste settimane hanno però portato alla richiesta di rimettere tutto in discussione, a parte le posizioni di Napoli e Chievo. Tutto questo in attesa ovviamente anche dell’esame di altri documenti su scritture private e manovre stipendi.

Infine, appunto, la questione bilanci. L’udienza preliminare per l’inchiesta Prisma sui conti della Juventus, infatti, è stata fissata per il prossimo 27 marzo, di fronte al giudice Marco Picco. L’udienza in questione riguarderà 13 imputati, tra cui ovviamente l’ex presidente Andrea Agnelli, oltre alla stessa Juventus in qualità di persona giuridica. Tra le parti lese invece ci sono la Consob e l’Agenzia delle Entrate, che potranno costituirsi parte civile. Nell’elenco anche 29 cittadini, alcuni domiciliati presso il Codacons che a ottobre aveva lanciato una class action a tutela dei tifosi e dei piccoli azionisti.