DIRETTA Serie A: Empoli-Sampdoria 0-0 | Inizia la partita! LIVE

Il palinsesto della diciottesima giornata si chiude con Empoli-Sampdoria, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Caratterizzata dal clamoroso tonfo della Juventus in casa del Napoli e dal mezzo passo falso del Milan in casa del Lecce, la diciottesima giornata di Serie A si chiude questa sera con Empoli-Sampdoria. Uno scontro salvezza solamente sulla carta visto che i toscani, grazie ad un ottimo momento di forma, hanno collezionato ben dieci punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato proprio dai blucerchiati.

Nelle ultime cinque sfide di campionato, la squadra allenata da Zanetti ha perso solamente contro il Napoli, collezionando due vittorie e due pareggi. I ragazzi di Dejan Stankovic hanno battezzato il 2023 con un successo in trasferta e vogliono riprendere il filo interrotto dalla disfatta interna contro Osimhen e compagni. Rispetto alla sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, il mister blucerchiato ritrova Manolo Gabbiadini in attacco, ma dovrà fare a meno in mediana dello squalificato Rincon.

Tra i padroni di casa, sarà una partita speciale per bomber Caputo, tornato in Toscana dopo la parentesi genovese e già in gol la scorsa settimana. Calciomercato.it seguirà la sfida del Castellani in tempo reale.

Formazioni ufficiali Empoli-Sampdoria

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Bandinelli, Marin, Akpa Akpro; Baldanzi; Satriano, Caputo. All. Zanetti.

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Amione, Nuytinck, Colley; Leris, Verre, Vieira, Djuricic, Augello; Lammers, Gabbiadini. All. Stankovic.

Classifica Serie A: Napoli 47 punti; Milan 38; Juventus 37; Inter 37; Atalanta, Lazio 34 e Roma 34; Udinese 25; Fiorentina e Torino 23; Bologna 22; Monza 21; Lecce 20; Empoli* 19; Salernitana e Spezia 18; Sassuolo 16; Verona e Sampdoria* 9; Cremonese 7.

*una partita in meno