Del Piero-Allegri: annuncio ufficiale Juventus

Momento nuovamente delicato per la Juventus, arriva l’annuncio sul futuro di Allegri che coinvolge Alessandro Del Piero

Il weekend di campionato ricaccia indietro con perdite la Juventus, che arrivava al big match del ‘Maradona’ contro il Napoli sull’onda di ben otto vittorie consecutive, con tanto di porta rimasta inviolata. Nonostante le difficoltà in termini di assenze e una proposta di gioco al risparmio portata alle estreme conseguenze, Allegri sembrava aver ritrovato la solidità classica dei tempi migliori. Ma l’impatto con la realtà è stato durissimo.

La squadra di Spalletti ha dominato in lungo e in largo, rifilando ai bianconeri una dura lezione, destinata a rimanere negli annali. Il 5-1 di Fuorigrotta ha spazzato via le certezze che la squadra si era costruita in questo periodo. E adesso le ricadute in termini psicologici, per di più in un momento estremamente complicato per la società, saranno tutte da valutare. Lo stesso futuro del tecnico livornese, con l’insediamento in vista del nuovo CDA, potrebbe essere in discussione. Se non nell’immediato, quanto meno a medio termine. In merito a questo, ha detto la sua Alessandro Del Piero. La leggenda bianconera, oggi autorevole voce di ‘Sky Sport’ al commento, si è espresso in questi termini nei confronti dell’allenatore.

Juventus e futuro Allegri, Del Piero è sicuro: “Non è lui il problema, ma i rischi sono tantissimi”

“Ci sono altre cose a cui pensare in questo momento che il futuro di Allegri – ha dichiarato nella puntata di ieri sera del ‘Club’ di Fabio Caressa – L’allenatore non rischia, non è lui il problema, anche perché la squadra è risalita in classifica ed è lì, a parte il Napoli che sta facendo un campionato a parte”.

La situazione per la Vecchia Signora potrebbe, però, anche precipitare, secondo l’ex numero 10: “Quando vedi un gruppo dirigente andare via, a livello emotivo la cosa nello spogliatoio si avverte, cambiano degli equilibri. A fine stagione il lavoro di Allegri e dei calciatori andrà valutato. Ci sono due opzioni in questo momento: o tecnico e squadra si ricompattano, o si rischia di sprofondare, in un grande club le situazioni di sbando non sono frequenti per cui può succedere di sbandare alla grande. Il percorso per tornare a vincere non è semplice, ne so qualcosa”.