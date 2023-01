ESCLUSIVO | Sampdoria, Lanna: “Serve un cambio, non riusciamo più ad andare avanti”

Il presidente Marco Lanna ci ha parlato in esclusiva della situazione societaria della Sampdoria: “Spero che nei prossimi giorni arrivi il cambio di proprietà”

La Sampdoria sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua storia. Da una parte la squadra allenata da Dejan Stankovic sta lottando per raggiungere la salvezza, dall’altra la società presieduta da Marco Lanna sta lottando per non fallire. Tempi duri per chi ama questi colori.

Dopo l’arresto di Massimo Ferrero la situazione societaria della Samp è diventata un autentico casino, a cui ha provato a mettere ordine l’attuale dirigenza. La scelta di affidarsi ad una figura come Marco Lanna per la presidenza ha un significato ben preciso: nel momento più buio, l’ex difensore rappresenta un garante per la tifoseria. Prima di essere il presidente è un tifoso blucerchiato, una persona che ama la Sampdoria sopra ogni cosa e che si impegna per tutelare quel gioiello tanto caro alla città di Genova. Ai microfoni di Calcioemercato.it ha spiegato in maniera sincera e accorata quella che è l’attuale situazione societaria della Sampdoria.

Il Presidente Lanna sulla Sampdoria: “C’è bisogno assolutamente di un cambio di proprietà”

Nel corso del nostro Speciale su Gianluca Vialli e la Sampdoria, il presidente Marco Lanna ci ha parlato anche della situazione societaria del club blucerchiato.

L’attuale presidente della Samp ha rivelato: “È un momento difficile. Se ne esce solamente se arriverà qualcuno che ci darà una mano, in questo momento non riusciamo più ad andare avanti con le nostre forze e gli appoggi finanziari esterni non bastano più. C’è bisogno assolutamente di un cambio di proprietà, che spero che nei prossimi giorni arrivi, perché obiettivamente non la vedo troppo lunga”.

Il tempo stringe e le difficoltà sono evidenti, come ci ha rivelato la stesso Lanna, che però non perde le speranze. “Ottimismo? Si, voglio essere ottimista. Siamo qua perché stiamo lottando ancora per trovare delle soluzioni, questo mi porta a pensare bene. Abbiamo tirato lungo con questo CdA, potevamo tranquillamente lasciare la carica a giugno, perché noi il nostro incarico lo avevamo terminato. Era quello di portare la Sampdoria a giugno salvi e iscritti al campionato. Siamo voluti rimanere per accompagnare verso la cessione che non è avvenuta ancora e, ora che i tempi stringono, spero che tutte le forze in gioco riescano a trovare una soluzione”.

