Rebus porta e ‘nodo’ liste: come può cambiare il mercato del Milan

Maignan ancora infortunato, la porta del Milan è un rebus e non va dimenticato l’aspetto legato alle liste che può condizionare il mercato

Una lunga rincorda al Napoli capolista, ma prima c’è un derby di Supercoppa Italiana da giocare. Tutto però senza Mike Maignan, il miglior portiere della Serie A 2021-2022 ed elemento chiave del 19esimo scudetto del Milan.

Il club rossonero e Stefano Pioli in particolare deve fare i conti con l’infortunio dell’estremo difensore francese. Un problema al polpaccio della gamba sinistra che perdura da tempo e che ha costretto il ragazzo nato a Cayenna a saltare anche i Mondiali in Qatar. Un infortunio che pesa e molto su quella che è la stagione del Milan. Le tempistiche continuano ad allungarsi e i tempi di recupero continuano ad essere ignoti. Il giocatore è rimasto a Milanello per allenarsi, ma nel frattempo il suo nome è stato escluso dalla lista della Serie A (potrà tranquillamente essere inserito in futuro) per fare spazio al neo acquisto Vasquez, colombiano arrivato dal Guaranì.

Milan, Sportiello già bloccato: il punto sulle liste

Oltre al classe 1998, Maldini ha però escluso nuovi arrivi per la porta a gennaio. La maglia da titolare, quindi, resterà sulle spalle di Tatarusanu, il cui contratto, così come quello di Mirante, scadrà al termine della stagione.

E a tal proposito il club sta ragionando anche in ottica futura. Difficile che i contratti ai due estremi difensori vengano rinnovati. Il club, inoltre, ha già bloccato Sportiello: dall’anno prossimo sarà lui a ricoprire il ruolo di vice-Maignan. Portiere nel pieno della maturità (compirà 31 anni a maggio) e con esperienza internazionale in Champions League con la maglia dell’Atalanta, Sportiello andrà ad occupare uno dei quattro slot di calciatori formati in Italia. Anche questo è un aspetto da non sottovalutare. Non va infatti dimenticato il discorso legato alle liste: nell’elenco dei 25 calciatori tesserati (sono esclusi gli under-22), 17 possono essere i non formai in Italia, mentre devono esserci almeno 4 calciatori cresciuti nel proprio club e 4 formati in Italia.

Per la stagione in corso, il Milan ha già 17 giocatori formati in Italia e nell’elenco non appaiono Maignan e Ibrahimovic che potranno dunque essere aggiunti solo in sostituzione di un altro giocatore. Anche questo è un aspetto da tenere presente in ottica futura, non solo per il discorso portieri, ma per tutto il mercato. Dall’anno prossimo un giocatore come Kalulu dovrà necessariamente finire in questa lista, idem Dest se dovesse essere riscattato. A quel punto saranno necessarie delle cessioni. Diverso il discorso per Thiaw o De Ketelaere, il cui nome resterà nella lista degli under-22. L’aspetto liste potrebbe quindi condizionare e non poco il mercato rossonero futuro, non solo per quanto riguarda i portieri. Vasquez sarà valutato con attenzione in questi mesi: l’ipotesi di mandarlo in prestito per giocare e nel frattempo liberare uno slot in più nella lista dei 17 potrebbe non essere così remota.