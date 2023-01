Icardi di nuovo in Serie A: pedina di scambio per un doppio colpo

Dopo l’esperienza in Turchia, Mauro Icardi può tornare in Serie A: l’argentino potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio

5 gol segnati in 8 partite di campionato: un ritorno al gol che sembra far sperare in una nuova giovinezza per Mauro Icardi, rinato in quel di Istanbul con la maglia del Galatasaray.

Il giocatore argentino è sotto contratto con il Paris Saint-Germain sino al 2024, ma la sua avventura nella capitale francese sembra ormai già conclusa prematuramente. Il calciatore non rientra nei piani della società, che cercherà di cederlo a titolo definitivo la prossima estate dopo averlo lasciato partire per la Turchia in prestito. E nel futuro di Icardi potrebbe esserci, ancora, la Serie A.

Milan, il Psg può proporre Icardi per arrivare a Leao o Kalulu

L’attaccante, partito dalla Sampdoria e passato dall’Inter, potrebbe infatti tornare nel campionato in cui ha trascorso i migliori anni della propria carriera.

Il piano del Psg sarebbe infatti quello di utilizzare Icardi come pedina di scambio per riuscire a concretizzare delle trattative con i club italiani. In particolare il Psg starebbe guardando in casa Milan, soprattutto ai profili di Leao e Kalulu. ‘Interlive’ sottolinea infatti come i transalpini potrebbero proporre il calciatore argentino ai rossoneri, in cambio di ingenti conguagli economici: almeno 80 milioni per il portoghese e almeno 20 per il giocatore francese.

Mentre Kalulu ha da poco rinnovato il proprio contratto con i campioni d’Italia in carica, Maldini e Massara sono da tempo alle prese con il rinnovo di Leao. Gli ultimi segnali e le ultime parole pronunciate dal dirigente rossonero fanno ben sperare: chissà che la firma per prolungare il nuovo accordo oltre il 2024 non arrivi presto. Questo però potrebbe non fermare i parigini, che dispongono di ingenti disponibilità economiche e potrebbero non avere problemi a sborsare le cifre che chiedono i rossoneri: resta da vedere se Maldini sarebbe disposto ad accettare ‘Maurito’ come parziale contropartita.