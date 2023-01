Hanno ‘tradito’ la Juve e Allegri: 124 milioni in fumo

La Juventus travolta nel big match del ‘Maradona’ contro la capolista Napoli: continua a non convincere l’ultima campagna acquisti estiva dei bianconeri

Senza storia. Il Napoli distrugge la Juventus nel big match del ‘Maradona’ e rispedisce i bianconeri a -10 in classifica. Sconfitta senza appello per la squadra di Massimiliano Allegri, travolta dall’uragano partenopeo con Osimhen e Kvaratskhelia imprendibili per la retroguardia bianconera.

Angel Di Maria l’unica luce nel buio per la ‘Vecchia Signora’, ma anche il fantasista campione del mondo si è dovuto arrendere nel secondo tempo allo strapotere mostrato dagli uomini di Spalletti. L’argentino sta brillando nelle ultime uscite della Juve, dopo una prima parte di stagione da dimenticare sotto la Mole tra prestazioni non all’altezza e infortuni. L’ex Paris Saint-Germain ha firmato lo scorso luglio un contratto annuale da 6 milioni di euro netti dopo un lungo tira e molla e il suo futuro alla Continassa rimane incerto. Di Maria a più riprese ha espresso il desiderio di tornare in patria e chiudere la carriera nel Rosario Central, senza dimenticare la corte dal Brasile e dall’Arabia Saudita. La Juventus e l’entourage del giocatore parleranno tra marzo e aprile di un eventuale rinnovo: difficile ma non da escludere una permanenza in bianconero del ‘Fideo’.

Juventus, da Paredes a Bremer: big bocciati sul mercato

Da un campione del mondo ad un altro: anche Leandro Paredes ha deluso finora nella sua parentesi juventina.

A parte qualche lampo, il centrocampista ex Roma ed Empoli non ha rispettato le attese sul suo conto con la Juve che valuta l’opportunità di non riscattarlo a fine stagione, risparmiando complessivamente 28 milioni di euro. Paredes percepisce un ingaggio da 7 milioni e se non resterà a Torino il sodalizio piemontese dovrà versare 2,5 milioni di euro nelle casse del PSG. Chi invece non è proprio sceso in campo ancora in gare ufficiali è Paul Pogba, sempre fermo ai box per i guai al menisco del ginocchio e come Paredes fortemente voluto da Allegri nell’ultima campagna acquisti. Tra fine gennaio e inizio febbraio dovrebbe scattare finalmente il momento del francese, di ritorno sotto la Mole a parametro zero l’ultima estate dopo essersi svincolato dal Manchester United. Pogba peserà 8 milioni netti fino al 2026 sul bilancio della Juventus, con Allegri che aspetta con ansia il recupero del ‘Polpo’ per cambiare passo al suo centrocampo.

Tra i nuovi acquisti promossi soltanto Kostic e Milik, con la dirigenza della Continassa che ha intenzione di riscattare dal Marsiglia il centravanti polacco. Finora non ha convinto fino in fondo neanche Gleison Bremer, soprattutto se rapportato all’oneroso investimento per strapparlo alla rivale Inter nella scorsa finestra estiva del mercato. Ben 43 milioni di euro (più eventualmente altri 8 di bonus) finiranno nelle casse del Torino per il nazionale brasiliano, peggiore in campo nella disfatta di Napoli e in balia dello scatenato Osimhen. Tra Di Maria, Paredes, Pogba e Bremer la Juventus ha investito 124 milioni di euro, senza ottenere però i frutti sperati nello scacchiere di Allegri. Vedremo se da qui a fine stagione i quattro assi della ‘Vecchia Signora’ riusciranno a voltare pagina, altrimenti l’ultimo mercato estivo bianconero sarà definitivamente da bocciare.