Allegri al capolinea: “Conte il preferito per il ritorno alla Juventus”

Rivelazione sulla panchina della Juventus e il possibile addio di Massimiliano Allegri: “Conte il preferito per il ritorno in bianconero”

Massimiliano Allegri è tornato sul banco degli imputati dopo la clamorosa figuraccia della sua Juventus sul campo del Napoli, in uno scontro diretto che potrebbe indirizzare definitivamente la corsa Scudetto.

Nuove dure critiche sono piovute sull’allenatore bianconero, il cui futuro è ancora da scrivere. Tutto dipenderà dai risultati della seconda parte di stagione, con diverse ombre già presenti dietro alla sua panchina, da Zidane a Conte. In particolare, in diretta su TV PLAY, a Calciomercato.it, Marco Venditti si è espresso così: “John Elkann si è arrabbiato, questa ennesima brutta figura che ha messo a repentaglio il nome della Juventus ha creato un subbuglio nella società”.

“A me risulta, dalle informazioni che ho da Londra, che Conte sia il preferito per tornare sulla panchina bianconera, anche se si è fatto il nome di Zidane. – ha affermato il giornalista – La famosa lista della spesa del leccese non sarebbe quella che farebbe il francese e sarebbe il preferito per questo. Da mie piccole indiscrezioni sembra che ci sia la volontà di riprovare con Conte che ha un feeling particolare con la Juventus. Tutto questo se Allegri non dovesse portare a Torino una quarta posizione e un buon cammino in Europa League“.

Calciomercato Juventus, tra Allegri e Conte: la rivelazione

Il nome di Antonio Conte torna così in prima fila per la panchina della squadra bianconera. Allegri è già avvisato.

Venditti ha proseguito: “Mi risulta che a Conte piaccia molto la Juventus attuale e che alcuni nominativi di giocatori che potrebbero lasciare i bianconeri potrebbero rimanere”. Rivelazione, infine, anche sul possibile futuro di Massimiliano Allegri: “C’è un estimatore di Allegri che è Marotta, che potrebbe permanere all’Inter e portare il tecnico livornese sempre che Simone Inzaghi non faccia cose straordinarie, ma la vedo molto dura”.