Rivoluzione Juve, Allegri-Cherubini: “Un addio è già sicuro”

Prosegue la rivoluzione in casa Juventus. Le ultime novità in vista dell’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione

Inizierà ufficialmente tra due giorni, mercoledì 18 gennaio, una nuova era in casa Juventus con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il club bianconero volta pagina, per il momento solo sul lato societario. Dopo le dimissioni dell’intero CdA, infatti, John Elkann ha subito confermato la fiducia nei confronti di Massimiliano Allegri: “Massimiliano Allegri rimane il punto di riferimento dell’area sportiva della Juventus: contiamo di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere come hanno dimostrato di saper fare nelle ultime giornate, mantenendo alti i nostri obiettivi sul campo”. Insieme al tecnico, anche Federico Cherubini è per il momento confermato alla guida dell’area sportiva. Il ds sta dirigendo il calciomercato invernale, con un grande punto interrogativo in vista dell’estate. Si parla infatti con insistenza del suo possibile addio a fine stagione, con diversi nomi già accostati al club bianconero per il ruolo di direttore sportivo. A ‘Juventibus’, in diretta su Twitch, Luca Momblano si è espresso così: “Io mi sento di dire che da quello che si intuisce non sarà più Federico Cherubini nel ruolo di attore del prossimo mercato. Anche lui sarebbe sorpreso se fosse confermato. Su Allegri molto è condizionato dal fattore contrattuale. Mi sento di dire che Allegri si può giocare le sue carte, ma la prima carta è andata male”.

Juventus, Cherubini verso l’addio a fine stagione: la rivelazione

Possibile, dunque, anche la separazione con Federico Cherubini al termine della stagione. Per Allegri saranno invece decisivi i risultati ottenuti sul campo.

Massimiliano Nerozzi, giornalista del ‘Corriere della Sera’, ha proseguito: “Dal 18 gennaio in poi bisognerà decidere se la guida sportiva rimarrà a Federico Cherubini e Massimiliano Allegri. I contratti non garantiscono più nulla in questa situazione. La grossa decisione non è sul mercato e i giocatori, ma se la tua ripartenza è Massimiliano Allegri”.

“Addio Cherubini? Risulta anche a me. – ha dichiarato Nerozzi – Allegri si gioca la conferma, se vince una coppa e rimane tra le prime quattro se la gioca”.