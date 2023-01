Skriniar va via: “L’ex Milan per sostituire il difensore”

I nerazzurri sono pronti a puntare sull’ex difensore dei rossoneri. Ecco l’annuncio dell’agente, intervenuto ai microfoni di Tv Play

Il 30 giugno è ormai vicino. Manca davvero poco alla scadenza del contratto di uno dei pilastri dell’Inter, Milan Skriniar.

Beppe Marotta e i suoi uomini non hanno ancora perso le speranze. Non lo hanno fatto nemmeno i tifosi, che non perdono occasione di invitare il difensore slovacco a rimanere in nerazzurro, ma al momento la tanto attesa fumata bianca non è arrivata.

E’ evidente che più passa il tempo, più Skriniar si allontana dall’Inter: nelle scorse settimane, la dirigenza milanese ha formulato un’offerta all’entourage del giocatore da 6 milioni di euro più bonus, per arrivare a una cifra complessiva intorno ai 7 milioni. Per i nerazzurri questa è l’ultima proposta e non ci saranno ulteriori rilanci. Si attende, dunque, solo la risposta del difensore, che continua ad essere attratto dalle sirene del Psg. I francesi, d’altronde, sono pronti a mettere sul piatto di più dei nerazzurri e dopo averci provato in estate sono intenzionati ad affondare il colpo.

Nei mesi scorsi l’Inter aveva rispedito al mittente l’offensiva del club transalpino, che avrebbe versato nelle casse nerazzurre più di 60 milioni di euro. Ora il rischio concreto è di perdere il giocatore a zero. L’Inter, come tutti ricorderete, aveva programmato di privarsi di Skriniar e di sostituirlo con Bremer. Il blitz della Juventus ha, però, cambiato tutto.

Calciomercato Inter, ecco il sostituto di Skriniar

Con l’addio sempre più probabile di Skriniar, acquistare un nuovo difensore per Marotta e Ausilio sarà un obbligo.

Secondo l’agente Fifa, Gabriele La Manna, i nerazzurri avrebbero già individuato l’erede dello slovacco: “All’Inter piace Tiago Djalò – afferma il procuratore ai microfoni di Calciomercato.it su TvPlay -, lo seguono con attenzione. Per questioni di logica, il suo acquisto potrebbe essere legato a Skriniar. Secondo me, è il futuro della Nazionale portoghese. Adesso il mercato di gennaio è fermo, se ne parla per giugno eventualmente”.

Per Djalò si tratterebbe di un ritorno in Italia e più precisamente a Milano. Il giocatore, infatti, ha vestito la maglia della Primavera del Milan. Si trasferì al Lille permettendo ai rossoneri di abbassare il costo del cartellino di Rafael Leao, che fece il percorso inverso.