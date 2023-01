Serie A, offerta di acquisto del club ritirata: “Fallimento”

Aria tesa con in casa Samp: la presa di posizione di Merlyn Advisors ribalta ufficialmente le carte in tavola, aprendo le porte a nuovi scenari.

Che la Sampdoria non stia attraversando il periodo più fulgido della sua storia recente è ormai assodato. La cura Stankovic, se si esclude il successo ottenuto al Mapei Stadium contro il Sassuolo, non ha ancora portato gli effetti che ci si auspicava.

Inchiodati al terzultimo posto con 9 punti a referto, a sei lunghezze di distanza dallo Spezia, i blucerchiati saranno impegnati nel Monday night contro l’Empoli, in una sfida che ha tutta l’aria di configurarsi come un’autentica ultima spiaggia. Da un punto di vista societario, però, lo scenario non è molto più roseo. La possibilità che Merlyn Advisors acquistasse le quote di maggioranza del club si è dissolta come neve al sole, con Ferrero che ora è costretto a vagliare piste alternative.

Già qualche giorno fa Merlyn Advisors aveva comunicato “l’indisponibilità del socio di maggioranza a passare la mano in un frangente così delicato per il Club, scrivendo la parola fine al progetto il cui scopo era quello di evitare il rischio che la difficile situazione finanziaria della Samp portasse alla perdita del titolo sportivo“. Sebbene ora come ora appaia uno scenario di difficilissima realizzabilità, un’eventuale ripartenza dalla Serie D non è un presupposto utopistico.

Sampdoria, il comunicato ufficiale di Merlyn

Il dietrofront del fondo londinese in merito all’acquisto del club Doriano è stato confermato anche da una nota della stessa Merlyn Advisors, che ha spiegato i motivo della scelta. La società di investimento britannica, infatti, ha chiosato così: “Il Comunicato Stampa della Sampdoria emanato ieri ci indica infatti il fallimento del c.d. “Piano Banca Sistema.

La (nostra*)proposta, basandosi non solo sull’aumento di capitale che Merlyn era pronta a sottoscrivere, ma anche sulle sinergie con il Lille, necessitava di essere implementata prima della chiusura della finestra del mercato di gennaio, per poter rafforzare la squadra ed aumentare le probabilità di restare in Serie A. Purtroppo non sussistono più i tempi tecnici necessari per poterla implementare.”

Una presa di posizione netta, con Ferrero che ora è costretto inevitabilmente a varare un piano B per far fronte alla situazione delineatasi. Nei giorni scorsi era stata ventilata la possibilità di una sinergia con Banca Sistema per provare a rivitalizzare le linee di fattoring, e con l’annessa ricerca di investitori tesi all’emissione di bond cospicui. Staremo a vedere quello che succederà.