Roma avanti ma non basta: “Toglietelo subito”

Roma-Fiorentina chiude la domenica di Serie A e al termine del primo tempo ha già preso una svolta con l’espulsione di Dodò e il gol di Dybala. Ciononostante sui social c’è un giallorosso nel mirino

Dopo la goleada dell’Atalanta nella sfida delle ore 18, la domenica della 18esima giornata di Serie A si chiude con Roma-Fiorentina, match di cartello che al termine dei primi 45 minuti vede i giallorossi già avanti e con un uomo in più.

Intorno al 24′ è arrivata la prima possibile svolta della serata con l’espulsione per doppia ammonizione del brasiliano Dodò che ha lasciato i suoi in dieci, costringendo Italiano a cambiare completamente le strategie in corsa. Il muro viola è poi caduto ad una manciata di minuti dall’intervallo in virtù del mancino al volo di Paulo Dybala, assistito alla perfezione da una bella sponda di petto da parte di Abraham.

Roma-Fiorentina, giallorossi in undici contro dieci: Dybala la sblocca ma Cristante è nel mirino sui social

Vantaggio di gol ed anche di uomini quindi per una Roma che ha comunque avuto bisogno di una giocata dei singoli per sbloccare una gara altrimenti ancora complessa e che gli ospiti hanno provato a tenere in equilibrio in vano.

A dispetto del vantaggio nel punteggio c’è stata comunque un minimo di agitazione sui social tra i tifosi giallorossi, con una parte non soddisfatta soprattutto nella prova nei primi 45 minuti di Cristante:

Cristante mi sta facendo salire il nervoso — Bufalo🐃 (@KBufalo91) January 15, 2023

Cristante è il male.

200 partite dopo con la Roma, nulla è cambiato #RomaFiorentina — ApocaFede (@DrApocalypse) January 15, 2023

Togliere subito l’inutile e dannoso Cristante? #RomaFiorentina — Teo Geller (@felateo) January 15, 2023

Cristante via dalla Roma il mio quarto #RomaFiorentina — Jax (@IlJoker17) January 15, 2023