Caos in tribuna dopo la partita: tifosi contro il Ds

L’ex rossonero contestato sugli spalti al termine del match. Arriva la nota da parte del presidente del club

Insieme a quello di Fassone, il suo nome resterà per sempre legato alla storia del Milan. Un Milan per nulla vincente ma che per qualche mese ha fatto sognare in grande i propri tifosi.

Stiamo chiaramente parlando di Massimiliano Mirabelli, protagonista del calciomercato rossonero nella breve era cinese. Yonghong Li, o chi per lui, decise di affidare al 53enne di Rende, per migliorare la rosa del Diavolo, il ruolo di Direttore sportivo. I sostenitori erano davvero entusiasti di ogni suo acquisto: da Ricardo Rodriguez a Kessie, passando per Andre Silva, Bonucci, Conti, Kalinic e Calhanoglu. I rossoneri avevano speso ben oltre 240 milioni di euro durante l’estate del 2017 ma i colpi messi a segno, alla fine, risultarono fallimentari. Con la fine dell’era cinese e l’inizio di quella americana, finì anche l’avventura di Mirabelli in rossonero.

Dopo un lungo periodo di inattività, il classe 1959 è ripartito dal Padova, in Serie C. La scorsa stagione ha sfiorato la promozione in Serie B ma nella finale playoff i biancorossi sono stati battuti dal Palermo.

Padova, Mirabelli contestato dai tifosi: la posizione del club

Oggi il Padova è all’undicesimo posto nel Gruppo A. La stagione è chiaramente deludente e ieri è arrivato l’ennesimo passo falso. La squadra veneta, infatti, non è andata oltre il pareggio contro la Juventus Next Gen.

Così, come racconta ‘Il Gazzettino’, in tribuna, al termine del match, si sono scaldati gli animi: un tifoso avrebbe contestato pesantemente l’operato di Mirabilli. I due sarebbero poi entrati in contatto. Spintoni e insulti in una serata davvero da dimenticare.

In giornata il Presidente del Padova, Alessandra Bianchi, ha voluto prendere posizione in merito a quanto accaduto ieri a fine partita: “Siamo profondamente rattristati per l’episodio avvenuto ieri – si legge sul sito ufficiale del club veneto -, che auspichiamo possa essere ricomposto in tempi brevissimi. Il rapporto con i nostri tifosi è fondamentale: a loro voglio dire che noi tutti stiamo lavorando per raggiungere il miglior risultato possibile, in primis il nostro direttore sportivo, che gode della massima fiducia da parte della proprietà. Mi auguro di cuore che questo momento, con il contributo di tutti, possa essere presto superato e che potremo guardare con maggiore serenità agli impegni che ci attendono”. Il Padova prova così a chiudere la vicenda, confermando il proprio Direttore sportivo.