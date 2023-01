UFFICIALE | Niente Juventus: ko pesantissimo

La notizia ora è ufficiale: assenza pesantissima e niente Juventus

Nel gran primo tempo giocato dall’Atalanta in casa contro la Salernitana, una brutta notizia per i nerazzurri e per il tecnico Giampiero Gasperini è arrivata alla mezz’ora.

Dopo un contrasto al limite dell’area di rigore dei campani, Theun Koopmeiners è stato infatti ammonito dall’arbitro Aureliano. Una brutta notizia per la ‘Dea’, visto che il centrocampista olandese, perno del centrocampo di Gasperini, era diffidato.

E la prossima sfida per i bergamaschi sarà cruciale per la propria classifica. L’Atalanta infatti, domenica alle 20.45, sfiderà all’Allianz la Juventus per quello che sarà uno dei big match della 19esima giornata. Una sfida importantissima per le ambizioni di classifica degli orobici, che con i passi falsi del Milan e proprio dei bianconeri è tornata fortemente in corsa per conquistare un posto in Champions League. Spetterà al tecnico trovare la giusta soluzione per ovviare all’assenza del centrocampista olandese.