DIRETTA Serie A: Sassuolo-Lazio | Le formazioni Ufficiali LIVE

Il programma domenicale di Serie A si apre con Sassuolo-Lazio, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Dopo il clamoroso tonfo della Juve in casa del Napoli, la Lazio scende in campo contro il Sassuolo per tentare di rosicchiare tre punti ai bianconeri nella lotta Champions. La sfida del ‘Mapei Stadium’ apre il palinsesto domenicale della diciottesima giornata di Serie A e mette di fronte due squadre in crisi di risultati.

Al rientro dalla sosta per i Mondiali, infatti, la squadra allenata da Maurizio Sarri ha collezionato solamente un punto in due partite, concedendo 4 gol agli avversari (due al Lecce e due all’Empoli). Ancora peggio hanno fatto i ragazzi di Alessio Dionisi, sconfitti per 1-2 dalla Sampdoria e dalla Fiorentina. Reduci da 4 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime cinque partite, i neroverdi sono scivolati nelle parti basse della classifica, a quota 16 punti.

Nonostante le battute d’arresto, i bianconcelesti non hanno invece perso troppo terreno dalle zone nobili della graduatoria e cercano il successo per mantenere elevate le probabilità di arrivare al quarto posto a fine stagione. Per riuscirci, la Lazio dovrà sfatare il classico adagio del “non c’è due senza tre”, avendo perso le ultime due sfide giocate a Reggio Emilia. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida.

Formazioni Ufficiali Sassuolo-Lazio

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Obiang, Traoré; Berardi, Alvarez, Laurienté. All. Dionisi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 47 punti; Milan* 38; Juventus* 37; Inter 37*; Lazio, Atalanta e Roma 31; Udinese 25; Fiorentina e Torino 23; Monza* 21; Lecce* 20; Bologna ed Empoli 19; Salernitana 18; Sassuolo 16; Spezia 15; Verona* e Sampdoria 9; Cremonese* 7.

*una partita in più