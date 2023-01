DIRETTA Serie A, Roma-Fiorentina 0-0: espulso Dodo! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra la Roma di Mourinho e la Fiorentina di Italiano in tempo reale

La Roma ospita la Fiorentina nella Capitale nel posticipo domenicale valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno del girone di andata. Una sfida tra due formazioni reduci dalla qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia che sarà diretta dall’arbitro Giua della sezione di Olbia.

Da un lato i giallorossi di José Mourinho, privi dello squalificato Ibanez, vogliono tornare al successo anche in campionato dopo il rocambolesco pareggio 2-2 ottenuto nei minuti di recupero una settimana fa in trasferta contro il Milan per rimanere agganciati al treno del quarto posto e provare a centrare a tornare alla fase a gironi di Champions. Dall’altro i viola di Vincenzo Italiano sognano il colpaccio dopo la vittoria sul Sassuolo per provare a rilanciarsi in classifica ed evitare il rischio di vivere un’annata anonima. La scorsa stagione, su questo stesso campo, i capitolini si imposero con il risultato di 3-1 grazie alle reti degli ormai ex Mkhitaryan e Veretout (doppietta) mentre per i gigliati andò in gol Milenkovic. Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra Roma e Fiorentina in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Roma-Fiorentina

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikone, Bonaventura, Kouame; Jovic. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 47 punti; Milan 38; Juventus 37; Inter 37; Atalanta e Lazio 34; Roma* 31; Udinese 25; Fiorentina* e Torino* 23; Bologna 22; Monza 21; Lecce 20; Empoli* 19; Salernitana e Spezia 18; Sassuolo 16; Verona e Sampdoria* 9; Cremonese 7.

*una partita in meno