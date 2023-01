Scaricato dai tifosi: clamoroso scambio per Morata

Alvaro Morata potrebbe finire in un clamoroso scambio sul calciomercato. Il bomber ex Juventus è stato anche scaricato dai tifosi

Ci sono calciatori che lasciano il segno e contribuiscono in maniera indelebile ai risultati sportivi della propria squadra. In questa categoria, rientra sicuramente Alvaro Morata.

L’attaccante non sarà uno di quei bomber che segnano a raffica e puntano dritti verso la classifica dei capocannonieri, ma è comunque una punta centrale di grande valore. Negli anni ha dimostrato in diverse occasioni quanto sia bravo nell’aiutare la squadra e nella manovra offensiva, ma anche nell’attacco alla profondità. Alla Juventus ha lasciato un ottimo ricordo, ma poi i bianconeri hanno deciso di puntare su profili diversi e, quindi, l’ex Real Madrid si è trasferito all’Atletico. Lì, però, le cose non stanno andando benissimo: Morata ha messo a segno solo sei gol nella Liga, non proprio il bottino che Diego Simeone si attendeva. E proprio per questo, i Colchoneros stanno andando a caccia di idee e nomi nuovi che possano occupare quella casella in chiave di trattative. L’identikit risponde a un bomber che, invece, sta attirano l’attenzione di tutti nel massimo campionato spagnola e, a questo punto, Morata potrebbe essere sacrificato proprio per arrivare a lui.

Morata scaricato dall’Atletico e dai tifosi: finisce nello scambio in Liga

Il nome in questione è Borja Iglesias. La punta del Betis piace non poco ai materassai che sono disposti anche a perdere Morata pur di acquistarlo.

Secondo quanto riporta ‘El gol digital’, infatti, l’ex Juventus potrebbe finire in uno scambio diretto con la squadra di Siviglia proprio per Borja Iglesias. Una possibilità che, in un certo senso, è avallata anche dai tifosi, dato che tanti tifosi non vorrebbero più Morata all’Atletico Madrid. I Colchoneros comunque devono fare i conti anche con la situazione non proprio semplice che stanno vivendo dal punto di vista economico. Altri addii definitivi potrebbero, quindi, lanciare l’operazione come Matheus Cunha e Joao Felix. Insomma, dalla Spagna sono sicuri che l’Atletico Madrid stia apparecchiando lo scambio e sarebbe clamoroso per la carriera di Morata.