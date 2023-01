Emre Can insoddisfatto può tornare in Serie A: ecco dove

L’ex calciatore della Juventus esprime la sua insoddisfazione: pronto a cambiare aria, derby Inter-Milan per riportarlo in Serie A

Un campionato da riaprire: Milan, Juventus e Inter devono dare la caccia al Napoli che si è allontanato ancora di più dopo i primi turni del 2023. Le tre grandi fanno affidamento anche sul mercato per sistemare le rose e provare a realizzare una seconda parte di stagione con meno stop.

Ecco allora che i dirigenti vanno a caccia delle possibili occasioni, delle opportunità che potrebbero arrivare in questa finestra di mercato. Occhio allora sui calciatori scontenti, su chi poca gioca e si è stancato di questa situazione. Alla categoria appartiene anche un ex Juventus, Emre Can, che sta facendo fatica ad incidere nella sua attuale squadra di club. Una situazione che non lo rende felice tanto che ha detto in maniera abbastanza chiaro di non essere soddisfatto del minutaggio finora avuto. Un malcontento da monitorare e che potrebbe diventare occasione per Inter, Milan, Roma e magari per la stessa Juve.

Calciomercato Inter e Milan, occasione Emre Can

Emre Can ha espresso il suo malumore sulla situazione al Borussia Dortmund. Il centrocampista ex Juventus ha affermato di trovarsi bene nell’attuale club, ma di non essere soddisfatto per lo spazio avuto.

Ecco allora che il suo malumore potrebbe diventare terreno fertile per imbastire una trattativa da parte di uno dei tre club italiani. Ci può così pensare il Milan che a centrocampo ha più di qualche problema. Kessie non è mai stato realmente rimpiazzato e Pioli avrebbe bisogno di un calciatore del profilo del tedesco. Un Emre Can che farebbe comodo anche all’Inter. I nerazzurri fanno i conti con i continui problemi fisici di Brozovic e con un Gagliardini che ha espresso (anche lui) la voglia di cercare più spazio. Ed allora, dovesse esserci la possibilità di prendere in prestito l’ex Juve, Marotta potrebbe farci un pensierino.

Come un pensierino potrebbe farcelo la stessa società bianconera che deve fare i conti con un’emergenza continua. Allegri ha saputo sfruttare al meglio le capacità di Emre Can e potrebbe essere tentato dalla possibilità di riaverlo in rosa. Infine la Roma, dove Matic finora non ha convinto, tanto da essere sorpassato anche dal giovane Bove nelle gerarchie di Mourinho. Un’occasione da sfruttare: occhi a Dortmund.