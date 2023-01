Sfottò contro la Juventus, il protagonista è Kvaratskhelia

La Juventus mastica amaro dopo il pesante ko con il Napoli, altra frecciata ai bianconeri con Kvaratskhelia protagonista

Le amichevoli di preparazione di dicembre e le prime due gare di campionato del 2023, non brillantissime, avevano fatto storcere il naso a qualcuno, ipotizzando un calo da parte di Khvicha Kvaratskhelia dopo la prima formidabile parte di stagione. La risposta del georgiano non avrebbe potuto essere più prepotente: Napoli-Juventus marchiata a fuoco con un gol e due assist, nonché la partecipazione attiva anche alla prima rete azzurra.

Risposta che si è concretizzata anche nel gesto, palese, indirizzato ai detrattori dopo il pallone spedito alle spalle di Szczesny per il momentaneo 2-0: silenzio, adesso parlo io, con i fatti. Un ‘ritorno’ in grande stile, per la sorpresa più eclatante di questa stagione nel nostro campionato e non solo. Siamo a 9 reti e 12 assist in tutte le competizioni, e non è ancora finito il girone d’andata. Il Napoli e Spalletti se lo coccolano, i sogni della Juventus saranno a lungo agitati dopo che i bianconeri sono stati messi a ferro e fuoco dal georgiano e da Osimhen. E non solo.

Juventus, continua il rimpianto Kvaratskhelia: il Rubin Kazan infierisce con lo sfottò social

Come noto, prima di essere acquistato dal Napoli e come vi abbiamo raccontato a più riprese su Calciomercato.it, Kvaratskhelia avrebbe potuto finire alla Juventus. Una sliding door che genera probabilmente un certo rimpianto nell’ambiente bianconero, una ferita su cui il Rubin Kazan, ex squadra del georgiano, decide di soffiare ulteriormente.

Nel 2021, la trattativa tra i bianconeri e i russi era piuttosto avanzata, al punto che il giocatore era stato anche a Torino per visionare le strutture. Poi, non se ne fece più niente. La Juventus decise di non accontentare la richiesta del Rubin di 20 milioni di euro. E i russi, con un video su ‘Tik Tok’, prendono in giro il club piemontese. Kvaratskhelia viene prima inquadrato con la maglia della Juventus e la scritta: “Juve nel 2021: troppi 20 milioni per lui“. Nella seconda parte del video, la scritta “2023” viene accompagnata dalle immagini del gol dell’attaccante contro i bianconeri al ‘Maradona’. Oltre al danno, la beffa.