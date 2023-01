Trasferte vietate per i tifosi di Roma e Napoli: UFFICIALE, lungo stop

La nota ministeriale legata allo stop per i tifosi di Roma e Napoli non si è fatta attendere: ecco la durata dello stop.

Il campionato prosegue senza soluzione di continuità, ma intanto il Ministero ha preso ufficialmente posizione in merito ad una brutta vicenda extra-campo. Ci stiamo riferendo agli scontri tra i tifosi di Napoli e Roma avvenuti domenica scorsa, che hanno portato ad una presa di posizione ufficiale.

Con un comunicato ufficiale, infatti, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha disposto la chiusura, per due mesi a partire da oggi, dei settori ospiti degli stadi in cui Roma e Napoli disputeranno gli incontri in trasferta. Ma non è tutto. Ovviamente oltre alla chiusura dei rispettivi settori ospiti, sono state vietate anche le vendite dei biglietti per l’accesso ai medesimi impianti sportivi.

Ecco uno stralcio del comunicato: “Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in considerazione della gravità degli episodi di violenza avvenuti l’8 gennaio scorso lungo l’A1, all’altezza di Arezzo (…) ha disposto la chiusura, per due mesi da oggi, dei settori ospiti degli stadi dove le società sportive SSC Napoli e AS Roma disputano gli incontri in trasferta. Per due mesi è stata anche vietata la vendita di biglietti per l’accesso ai medesimi impianti sportivi e per gli stessi incontri nei confronti delle persone residenti nelle province di Napoli e Roma”.