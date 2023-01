Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 14 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 14 gennaio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 14 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Il focus principale di tutte e tre le prime pagine in questione riguarda inevitabilmente quanto accaduto ieri sera allo stadio Diego Armando Maradona con la super sfida tra Napoli e Juventus che ha catalizzato l’attenzione dei tifosi. Un 5-1 nettissimo a favore della squadra di Luciano Spalletti esaltata da ‘La Gazzetta dello Sport’ con un secco ‘Napoli 10 e lode’ per certificare quanto di straordinario fatto nell’anticipo della 18esima giornata di Serie A. ‘Spalletti una fuga scudetto’ scrive la rosea che evidenzia sia i meriti degli azzurri che i demeriti dei bianconeri. Spazio poi anche al Milan con ‘Giroud provaci tu’, mentre a sinistra troviamo ‘rimpianto Inter‘ in riferimento al mancato arrivo di Paulo Dybala. “Napoli stellare” campeggia al centro della prima pagina del ‘Corriere dello Sport’ che sottolinea l’impressionante forza della capolista e una Juve demolita, prima di concentrarsi anche sulle gare delle milanesi con ‘Milan e Inter provano a tenere il passo aspettando la Supercoppa’. In spalla poi ancora ampio spazio al super Napoli di Spalletti oltre che alle gare odierne. ‘Tuttosport’ titola invece Napoli spettacolo: 5-1, mentre al centro un forte ‘Juve: un’altra vergogna’. In basso spazio anche al mercato con ‘Toro-Nzola: c’è un patto per l’estate’.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 14 gennaio 2023

All’estero il focus in particolare è su quanto accade in Spagna con la finalissima della Supercopa che si giocherà domenica sera a Riyad tra Barcellona e Real Madrid.

‘As’ titola ‘Cosa d cuatro’ in riferimento alle due aree di rigore con da una parte Courtois e Benzema e dall’altra ter Stegen e Lewandowski. In basso anche la visita di Cristiano Ronaldo al suo Real Madrid tra abbracci con Ancelotti e foto con Vinicius e Rodrygo. Il ‘Mundo Deportivo’ titola invece sul mercato con l’operazione attaccante tra l’Atletico e il Barça con Carrasco e Depay protagonisti oltre a Lemar.