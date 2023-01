Allegri ‘esonerato’: “Consulti gli annunci economici”

Allegri ‘esonerato’ dopo il crollo di Napoli: “Farebbe meglio a consultare gli annunci economici”

Massimiliano Allegri non ha fatto drammi dopo il crollo del Maradona: “Sono serate che capitano, è capitata con la prima della classe che merita il primato che ha”.

La sconfitta della sua Juventus, però, non può che fare rumore e riaprire le critiche da parte di stampa e tifosi. Tony Damascelli, per ‘Il Giornale’, non usa troppi giri di parole: “Come era la storia della difesa più forte d’Italia? Fine della propaganda, i numeri sono bugiardi, non quelli del Napoli che va a dieci più, mentre la Juventus butta vita l’ultima occasione per rimanere in quota. Netto il distacco in classifica, netto il risultato del campo, cinque gol favoriti dalla difesa bianconera che si era sciolta già in avvio su due situazioni elementari. La Juventus ha avuto la speranziella del gol di Di Maria, l’intervallo è servito più a Spalletti che al suo collega livornese”.

“Allegri ha atteso troppo a spostare Chiesa in attacco – ha analizzato il giornalista – togliendogli eccessivi compiti difensivi, anche perché il primo gol napoletano era nato su una posizione inutile e sbagliata del numero sette bianconero che aveva lasciato in gioco Osimhen. La coppia di attacco di Spalletti ha sempre creato il caos anche perché Bremer ha giocato un partita disastrosa di tattica, di tecnica e di concentrazione, stracciando la linea e costringendo i suoi compatrioti di reparto all’esaurimento nervoso”.

Crollo Juventus, Allegri nella bufera: “Il suo presente è disarmante”

Damascelli usa parole ad effetto per definire il momento di Allegri e della sua Juventus.

Così il giornalista: “Il Napoli è primo a tutti gli effetti, per merito, per qualità, per determinazione, la sicurezza con la quale esprime il suo football è il prodotto del lavoro di Spalletti che ha inflitto un lezione memorabile ad Allegri. Il quale, alla vigilia, aveva detto di avere forse sbagliato mestiere”. Damascelli tuona: “Il suo passato è indiscutibile, il suo presente è disarmante, il suo futuro è indecifrabile. Meglio farebbe a consultare gli annunci economici”.