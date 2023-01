“Vattene”: Inter-Verona, lo mandano via all’intervallo

Il gol di Lautaro Martinez non basta a tenere calmi gli animi in casa Inter: lo ‘mandano via’ direttamente all’intervallo

Un gol al 3′ di Lautaro Martinez ha messo in discesa per l’Inter la partita contro il Verona. L’argentino è stato abile ad avventarsi su una ribattuta poco dentro l’area di rigore e trovare l’angolino giusto per far esultare ‘San Siro’.

Una rete che agevola la missione della squadra di Inzaghi contro un Verona, costretto da subito a cambiare il proprio spartito tattico. I veneti però sono stati bravi ad adattarsi alla nuova realtà in campo e con calma hanno provato a riacciuffare il match. Questo grazie anche ad una Inter che non ha certo brillato in fase di proposizione, lasciando campo agli avversari.

Così, nonostante il vantaggio non tutti i nerazzurri sono stati apprezzati per la prestazione sul terreno di gioco. In particolare c’è uno dei giocatori di Inzaghi che è stato preso di mira sui social con qualcuno che ha chiesto il suo addio immediato: è il match si incrocia così con il mercato.

Calciomercato Inter, Skriniar ‘mandato via’

Non potrebbe essere altrimenti visto che si parla di Milan Skriniar. Il centrale slovacco è al centro della lunga e complicata trattativa per il rinnovo di contratto in scadenza a fine campionato. Un prolungamento che non è ancora arrivato e che potrebbe anche non arrivare.

Ancora nessuna risposta all’offerta dell’Inter e con il passare dei giorni aumenta la sensazione che l’ex Sampdoria a fine anno dirà addio ai nerazzurri. Una situazione che stuzzica ovviamente i tifosi e basta una piccola disattenzione per far scatenare i commenti polemici.

Così, dopo gli striscioni che lo invitavano a restare all’Inter, oggi Skriniar (protagonista di una incomprensione con Onana) è al centro delle critiche social. “Sta cercando in tutti i modi di farsi fare un’offerta al ribasso dall’Inter” scrive un utente su Twitter, mentre un altro è ancora più categorico: “Ci sta boicottando”. Frasi tra il serio e l’ironico, come chi scrive che lo slovacco sta “dormendo da otto mesi”. Una situazione prevedibile che spinge qualcuno ad auspicare la soluzione più drastica: “Skriniar vattene“.

Ecco alcuni tweet su Skriniar:

Da almeno un mese Skriniar sta cercando in tutti i modi di farsi fare un'offerta al ribasso ma la società fa finta di niente. — Albertino (@Agato_Agato) January 14, 2023

Non so tra Bremer, Kalulu e Skriniar chi stia facendo più schifo — michi (@Risin__) January 14, 2023

Skriniar ci sta sabotando ahah — Primo Iliev (@PandArancio) January 14, 2023

Skriniar dorme da otto mesi — salociN (@homelanderismo) January 14, 2023